Істерика Орбана і Фіцо через нафтопровід "Дружба": як реагують в Україні та ЄС

Прем'єри Угорщини та Словаччини звинувачують Україну у зупинці нафтопроводу "Дружба", який зруйнувала Росія. Репортаж ТСН про наслідки погроз Фіцо та "план Б" Єврокомісії.

Марія Васильєва
Нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" / © ТСН

Нафтопровід «Дружба» — остання енергетична ниточка, що пов’язує Москву з Європою — став інструментом відвертого політичного шантажу. Російські ракети пошкодили магістраль наприкінці січня, проте Будапешт та Братислава звинуватили у зупинці постачань Україну. Тепер Київ стикається з погрозами відключення електрики та блокуванням мільярдних кредитів.

Марія Васильєва розбиралася, чи вдасться Європі втихомирити лояльних до Кремля політиків.

Парадокс «Дружби»: Росія нищить, а Україна винна

Російська нафта вже місяць не надходить до Угорщини та Словаччини через атаки самої ж РФ по українській системі нафтопроводів. Попри технічну неможливість прокачування, Віктор Орбан називає ситуацію «політичним шантажем» з боку Києва.

Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини: «Наш східний сусід блокує постачання нафти з 27 січня. Уряд визначив, що технічних перешкод для відновлення немає. Це відкритий політичний шантаж».

Президент Володимир Зеленський назвав ці заяви цілковитою неправдою і порадив угорському лідеру змінити адресата претензій.

Володимир Зеленський, Президент України: «Росія знищила цей нафтопровід уже кілька разів. Тож саме Орбан хай тепер поговорить з Путіним. Можливо, про енергетичне припинення вогню. Щойно туди наближається ремонтна бригада, вони повторюють напади. Навіщо відновлювати? Щоб втрачати більше людей? Це дуже висока ціна».

Погрози Фіцо: чи вимкне Словаччина світло?

Словацький прем’єр Роберт Фіцо пішов ще далі, наказавши державній компанії SEPS припинити аварійну допомогу українській енергосистемі. Проте в «Укренерго» запевняють: це лише політична риторика.

Чому погрози Фіцо малореальні:

  1. Комерційна основа: Весь імпорт струму відбувається через європейських операторів, а словацькі мережі — лише транзитний шлях.

  2. Штрафні санкції: Відмова в аварійній допомозі за наявності технічної можливості є порушенням протоколів ENTSO-E, що обернеться для Братислави величезними штрафами.

Брюссель готує «план Б»

Угорщина продовжує блокувати репараційний кредит у 90 мільярдів євро, який є критичним для виживання української економіки (власні кошти України вичерпаються вже у квітні). Проте очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва 24 лютого дала чіткий сигнал Орбану.

Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії: «Позику було погоджено двадцятьма сімома главами держав. Вони дали слово, і його не можна порушити. У нас є різні варіанти обійти вето, і ми їх використаємо».

Гроші мають надійти вже наприкінці березня. Крім того, ЄС готує законодавче закріплення повної відмови від російської нафти, що змусить Орбана та Фіцо обирати: дешева сировина з Москви чи переваги членства в Євросоюзі.

Як Орбан маніпулює

Експерти вважають, що нинішня криза — це також шанс для України зупинити енергетичний терор. Будь-який наступний обстріл нафтогазової системи автоматично означатиме, що лояльні до Кремля уряди в Європі не отримають своїх ресурсів.

Тим часом Віктор Орбан розгортає війська біля енергооб'єктів та звинувачує Київ у спробі змінити уряд в Угорщині. Це відбувається на тлі падіння рейтингів його партії перед парламентськими виборами, призначеними на 12 квітня. Дешева російська нафта — його головний передвиборчий козир, який Брюссель та Київ тепер тримають у своїх руках.

Нагадаємо, російські війська завдали удару по ключовій лінійній станції «Броди» нафтопроводу «Дружба». Це ураження не є першим випадком атаки на об’єкти української нафтотранспортної інфраструктури. Ворог цілеспрямовано обирає цілями об’єкти нафтотранспортної системи України.

