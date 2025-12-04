Орбан зробив заяву про стан нафтопроводу «Дружба» після української атаки

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

Постачання російської нафти до Угорщини через нафтопровід «Дружба» триває без перебоїв, незважаючи на останню атаку з боку України.

Про це заявив прем’єр Угорщини Віктор Орбан﻿, чиї слова в соцмережі X навів представник угорського уряду Золтан Ковач.

За словами Орбана, він проконсультувався з керівництвом компанії MOL і переконався, що, попри українські удари, нафтопровід «Дружба» продовжує стабільно працювати в напрямку Угорщини.

Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто﻿ звернувся до України з проханням утримуватися від ударів по трубопроводу, підкресливши, що значна частка імпорту енергоносіїв до України надходить з Угорщини. За його даними, це близько 51% імпорту електроенергії, 58% газу та велика частина нафтопродуктів.

Міністр також наголосив, що Угорщина очікує від Києва та Брюсселя припинення будь-якого тиску — як фізичного, так і юридичного — на енергетичну безпеку країни.

Сіярто додав, що за інформацією заступника міністра енергетики Росії, трубопровід «Дружба»﻿ отримав лише незначні пошкодження, тому постачання до Угорщини лишається безпечним.

Нагадаємо, проти ночі 1 грудня в Росії був підірваний нафтопровід «Дружба». Повідомляється, що вибух стався біля Кизинських Висілок і спричинив масштабне займання.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в атаці на розподільчу станцію нафтопроводу «Дружба» в Брянській області.

Також Словаччина та Угорщина вимагали від Єврокомісії забезпечити безпеку енергопостачання після чергових атак на нафтопровід.