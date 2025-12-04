- Дата публікації
Орбан зробив заяву про стан нафтопроводу «Дружба» після української атаки
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що нафтопровід "Дружба" працює без перебоїв після української атаки.
Постачання російської нафти до Угорщини через нафтопровід «Дружба» триває без перебоїв, незважаючи на останню атаку з боку України.
Про це заявив прем’єр Угорщини Віктор Орбан, чиї слова в соцмережі X навів представник угорського уряду Золтан Ковач.
За словами Орбана, він проконсультувався з керівництвом компанії MOL і переконався, що, попри українські удари, нафтопровід «Дружба» продовжує стабільно працювати в напрямку Угорщини.
Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто звернувся до України з проханням утримуватися від ударів по трубопроводу, підкресливши, що значна частка імпорту енергоносіїв до України надходить з Угорщини. За його даними, це близько 51% імпорту електроенергії, 58% газу та велика частина нафтопродуктів.
Міністр також наголосив, що Угорщина очікує від Києва та Брюсселя припинення будь-якого тиску — як фізичного, так і юридичного — на енергетичну безпеку країни.
Сіярто додав, що за інформацією заступника міністра енергетики Росії, трубопровід «Дружба» отримав лише незначні пошкодження, тому постачання до Угорщини лишається безпечним.
Нагадаємо, проти ночі 1 грудня в Росії був підірваний нафтопровід «Дружба». Повідомляється, що вибух стався біля Кизинських Висілок і спричинив масштабне займання.
Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в атаці на розподільчу станцію нафтопроводу «Дружба» в Брянській області.
Також Словаччина та Угорщина вимагали від Єврокомісії забезпечити безпеку енергопостачання після чергових атак на нафтопровід.