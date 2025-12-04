День ангела 4 грудня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 4 грудня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 4 грудня

4 грудня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Геннадія, Дмитра, Івана, Миколу, Олександра, Олексія, Анастасію, Варвару, Катерину, Кіру, Юлію.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві доброзичливий, життєрадісний. В дорослому віці стає надійним другом.

Геннадій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “нащадок шляхетного походження”. В дитинстві оптиміст, в нього гарно розвинена інтуїція. В дорослому віці стає активним.

Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Деметрі”. В дитинстві комунікабельний, приємний в спілкуванні. В дорослому віці стає дипломатом.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві скромний, вихований. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві сміливий, чесний. В дорослому віці стає справедливим.

Олексій — давньогрецьке походження, означає “помічник”. В дитинстві активний, рухливий. В дорослому віці стає комунікабельним.

Анастасія — давньогрецьке ім’я, перекладається як “безсмертна”. В дитинстві творча, бережлива. В дорослому віці стає сентиментальною.

Варвара — латинське коріння, тлумачиться як “чужоземка”. В дитинстві розважлива, незалежна. В дорослому віці стає рішучою.

Катерина — давньогрецьке походження, означає “вічно чиста”. В дитинстві енергійна, світла. В дорослому віці стає доброю.

Кіра — давньогрецьке ім’я, перекладається як “пані”. В дитинстві врівноважена, гарна подруга. В дорослому віці стає відданою.

Юлія — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “кучерява”. В дитинстві примхлива, любить бути в центрі уваги. В дорослому віці стає справжньою домогосподаркою.

День ангела 4 грудня — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігав від негараздів і наповнював твоє життя світлом, радістю та теплом. Хай кожен день приносить мир у серці і щастя в душі.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел завжди веде тебе правильним шляхом, дарує сили у важкі моменти і надихає на добрі вчинки. Бажаю здоров’я, добробуту та безмежної гармонії у всіх сферах життя.

***

Вітаю з днем ангела! Хай світло твого покровителя освітлює твої будні, оберігає від прикрощів і допомагає здійснювати найзаповітніші мрії. Нехай кожна мить буде сповнена любові, радості та тепла.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди надихав на добрі справи, оберігав від сумнівів і неприємностей. Хай життя дарує лише світлі емоції, щирі посмішки та чудові зустрічі.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай ангел поруч оберігає тебе в кожному кроці, допомагає знаходити щастя навіть у дрібницях і надихає на нові починання. Бажаю тепла у серці, світла в душі та радості у кожному дні.