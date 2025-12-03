ТСН у соціальних мережах

Яке завтра, 4 грудня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 4 грудня, День ракетних і артилерійних сил в Україні. Віряни вшановують пам’ять святої великомучениці Варвари. До Нового року залишилося 27 днів.

Тетяна Мележик
Яке свято 4 грудня 2025 року

Яке свято 4 грудня 2025 року / © ТСН

4 грудня 2025 року — четвер. 1379-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 4 грудня, віряни святкують день пам’яті святої великомучениці Варвари. Свята Варвара народилася в I–II столітті в місті Іліополі (сучасна Туреччина або Сирія, залежно від джерел) у багатій родині язичника Діоскорія. Відомо, що з дитинства вона була дуже гарною і розумною дівчиною. Батько прагнув захистити її від впливу християнства і замкнув її у високій башті.

Проте Варвара прийняла християнську віру, і, всупереч волі батька, не відмовилася від Христа. Вона прийняла хрещення, зберегла цнотливість і віру, навіть під загрозою смерті.

Коли її батько дізнався про її віру, він спершу жорстоко карав доньку, а потім особисто стратив її мечем. За легендою після страти Діоскорій був миттєво покараний блискавкою, що символізує Божу справедливість. Цей епізод закріпив за Варварою образ захисниці від грому і блискавок.

Що не можна робити 4 грудня

  • Не слід лихословити — лайки вважаються небезпечними, бо можуть «принести блискавку в дім» або накликати нещастя.

  • Не можна ткати, шити — ці заняття пов’язані з «зв’язуванням долі».

  • Забороняється вирушати в далекі подорожі — день вважається «небезпечним».

Народні прикмети і традиції на 4 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

  • сонячна погода — чекайте на ясну зиму;

  • туман чи морозний ранок — до довгої зими;

  • сніг випав і лежить — наступного року буде багато хліба;

  • блискавка чи грім — сильні хуртовини.

4 грудня сніг випав і лежить — наступного року буде багато хліба / © unsplash.com

В народі 4 грудня носило назву Варвара Зимовиця. Цей день вважався початком активної підготовки до зими. Також у деяких регіонах день могли називати «студений день Варвари» або просто «Варварин день», і ці назви нерідко супроводжувалися прикметами про погоду та зимові приготування.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 грудня

Які завтра іменини: Василь, Геннадій, Дмитро, Іван, Микола, Олександр, Олексій, Анастасія, Варвара, Катерина, Кіра, Юлія.

Талісманом людини, народженої 4 грудня, є шпінель. Надзвичайно рідкісний і унікальний камінь, який вражає багатством і різноманіттям своїх відтінків. Йому приписують здатність допомагати у пошуках справжнього кохання та сприяти гармонії й щастю у сімейному житті.

Цього дня народилися:

  • 1932 рік — Олег Тимошенко, український хоровий диригент, педагог, народний артист України, ректор Національної музичної академії України імені Петра Чайковського, президент Асоціації діячів музичної освіти та виховання;

  • 1954 рік — Григорій Гладій, український кіноактор;

  • 1963 рік — Сергій Бубка, український спортсмен, один із найвидатніших атлетів-стрибунів ХХ ст., багаторазовий чемпіон і рекордсмен світу, Європи, Олімпійських ігор.

Пам’ятні дати 4 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 4 грудня:

  • 771 рік — після смерті брата 27-річний Карл Великий став єдиним правителем Франкського королівства;

  • 1563 рік — завершився Тридентський собор Католицької Церкви, який працював із перервами протягом 18 років;

  • 1581 рік — у Клагенфурті вперше зібрався державний парламент Каринтії в новозбудованій будівлі парламенту;

  • 1638 рік — після поразки козацького повстання під проводом Я. Остряниці та Д. Гуні козацька рада ухвалила в урочищі Маслів Став «Ординації Війська Запорізького реєстрового»;

  • 1674 рік — французькі єзуїти заснували місто Чикаго, нині США;

  • 1735 рік — будівля на Даунінг-стріт, 10, у Лондоні стала офіційною резиденцією британського прем’єр-міністра і зберігає цей статус до сьогодні;

  • 1791 рік — вийшов перший номер найстарішої недільної британської газети Observer;

  • 1808 рік — Наполеон скасував Інквізицію в Іспанії;

  • 1861 рік — під час Громадянської війни в США 109 електорів Конфедеративних Штатів обрали Джефферсона Девіса президентом та Александера Стівенса віцепрезидентом;

  • 1864 рік — під час Маршу Шермана до моря союзна кавалерія перемогла конфедератів у битві під Вейнсборо;

  • 1865 рік — Північна Кароліна ратифікувала тринадцяту поправку до Конституції США, яка проголошувала свободу для всіх рабів протягом двох тижнів;

  • 1918 рік — президент США Вудро Вільсон вирушив до Європи на Версальську мирну конференцію, ставши першим президентом США, який поїхав за межі країни;

  • 1938 рік — у Хусті відбувся І з’їзд «Карпатської Січі», воєнізованої організації, створеної на Закарпатті членами ОУН;

  • 1939 рік — Президія Верховної Ради СРСР ухвалила розмежування областей між УРСР і БРСР, внаслідок чого Україна втратила Берестейщину;

  • 1942 рік — завершився патруль Карлсона в битві за Гуадалканал під час Другої світової війни;

  • 1977 рік — президент Центральноафриканської Республіки Жан-Бедель Бокасса коронував себе як Імператор Бокасса I Центральноафриканської Імперії;

  • 1979 рік — відкрита станція Київського метрополітену «Піонерська» (нині «Лісова»);

  • 1982 рік — Китай ухвалив нову конституцію, що діє й досі;

  • 1987 рік — поновив роботу третій енергоблок Чорнобильської АЕС;

  • 1991 рік — Литва і Латвія визнали незалежність України;

  • 1992 рік — IV Всеукраїнський з’їзд Народного Руху перетворив його на політичну партію, очоливши В’ячеславу Чорноволу;

  • 1995 рік — компанії Netscape, Sun та ще декілька вендорів анонсували створення JavaScript — мови програмування для інтерактивних вебсторінок;

  • 1996 рік — із мису Канаверал запустили автоматичну космічну станцію Mars Pathfinder, яка у червні 1997 року доставила на Марс самохідний апарат для збору ґрунту;

  • 2007 рік — головою Верховної Ради України обрано Арсенія Яценюка від НУ-НС, раніше міністра закордонних справ;

  • 2014 рік — ісламістські бойовики здійснили серію терактів у місті Грозний, Чечня, Росія.

Яке завтра свято в Україні і світі

4 грудня Міжнародний день гепарда / © unsplash.com

4 грудня в Україні і світі святкують Всесвітній день охорони дикої природи. Ініціатива святкування належить ООН та іншим міжнародним організаціям, що займаються охороною природи. День покликаний нагадати про важливість збереження біорізноманіття, особливо в умовах кліматичних змін, незаконного полювання та знищення природних середовищ.

Також 4 грудня День ракетних і артилерійних сил в Україні. Свято встановлене з метою вшанувати мужність і професіоналізм артилеристів та ракетників, які забезпечують вогневу міць української армії, беруть участь у бойових операціях та гарантують обороноздатність країни. Його святкують як у мирний час, так і під час бойових дій, особливо актуально після 2014 року у зв’язку з війною на сході України та після 2022 року в умовах повномасштабного вторгнення.

А ще 4 грудня Міжнародний день гепарда. Це свято присвячене одній з найшвидших тварин планети — гепарду, який є символом грації, сили та вразливості дикої природи. Гепард — найшвидший наземний ссавець, який розвиває швидкість до 110 км/год. На відміну від інших великих котів, гепарди не ревуть, а видають шиплячі та нявкаючі звуки.

4 грудня святкують Міжнародний день банків. День присвячений фінансовій системі, ролі банків у суспільстві та розвитку економіки. Це свято виникло, щоб підкреслити важливість банківських установ у стабільності економіки, підтримці бізнесу та особистих фінансів громадян.

