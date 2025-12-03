- Дата публікації
Росіяни вдарили по енергетичному об'єкту на Одещині: які наслідки
Росіяни продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру Одещини.
Армія РФ 2 грудня вдарила дронами по об’єкту енергетичної інфраструктури в Одеському районі. Спалахнула пожежа, пошкоджене обладнання.
Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
«На жаль, поранення отримав працівник підприємства, його госпіталізовано у тяжкому стані. Медики надають необхідну допомогу», — констатував посадовець.
Займання було оперативно ліквідоване рятувальниками, наразі тривають роботи з усунення наслідків атаки.
Правоохоронці фіксують черговий злочин РФ проти мирного населення Одещини.
Нагадаємо, вночі 2 грудня Росія також атакувала Одеську область. Є пошкодження:
енергетичного об’єкта;
адміністративної будівлі;
окремих домогосподарств приватного сектору.
«Займання оперативно ліквідували рятувальники, проте атака призвела до перебоїв з електрикою. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила», — йдеться у повідомленні ДСНС.