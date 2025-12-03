ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
77
1 хв

Росіяни вдарили по енергетичному об'єкту на Одещині: які наслідки

Росіяни продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру Одещини.

Катерина Сердюк
Енергетика

Енергетика / © Міністерство енергетики і вугільної промисловості

Армія РФ 2 грудня вдарила дронами по об’єкту енергетичної інфраструктури в Одеському районі. Спалахнула пожежа, пошкоджене обладнання.

Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

«На жаль, поранення отримав працівник підприємства, його госпіталізовано у тяжкому стані. Медики надають необхідну допомогу», — констатував посадовець.

Займання було оперативно ліквідоване рятувальниками, наразі тривають роботи з усунення наслідків атаки.

Правоохоронці фіксують черговий злочин РФ проти мирного населення Одещини.

Нагадаємо, вночі 2 грудня Росія також атакувала Одеську область. Є пошкодження:

  • енергетичного об’єкта;

  • адміністративної будівлі;

  • окремих домогосподарств приватного сектору.

«Займання оперативно ліквідували рятувальники, проте атака призвела до перебоїв з електрикою. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила», — йдеться у повідомленні ДСНС.

77
