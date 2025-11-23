ТСН у соціальних мережах

Війна
106
1 хв

РФ завдала удару по Одесі та області: стали відомі наслідки (фото)

Сили ППО збили більшість дронів над Одесою, але уламки спричинили руйнування.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Наслідки обстрілу Одещини 23 листопада

Наслідки обстрілу Одещини 23 листопада

Вночі російські безпілотники атакували як окремі райони Одеської області, так і місто Одесу.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, а також ДСНС.

Сили протиповітряної оборони знищили більшість ворожих цілей, втім від влучань і падіння уламків виникли пожежі на об’єктах енергетичної та транспортної інфраструктури та в колишній промисловій будівлі.

«Пошкоджено кілька приватних житлових будинків: вибито скління, пошкоджено дахи та паркани. Триває оцінка масштабів пошкоджень», — розповів Кіпер.

/ © Олег Кіпер / Одеська ОВА

© Олег Кіпер / Одеська ОВА

/ © ДСНС

© ДСНС

ДСНС підтвердила, що за попередньою інформацією жертв та постраждалих немає. На місцях інцидентів продовжують працювати аварійні та рятувальні служби.

/ © ДСНС

© ДСНС

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вночі 23 листопада Росія вдарила безпілотниками по Дніпру. Внаслідок російської атаки дронами у місті Дніпро постраждали 14 людей.

