РФ завдала удару по Одесі та області: стали відомі наслідки (фото)
Сили ППО збили більшість дронів над Одесою, але уламки спричинили руйнування.
Вночі російські безпілотники атакували як окремі райони Одеської області, так і місто Одесу.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, а також ДСНС.
Сили протиповітряної оборони знищили більшість ворожих цілей, втім від влучань і падіння уламків виникли пожежі на об’єктах енергетичної та транспортної інфраструктури та в колишній промисловій будівлі.
«Пошкоджено кілька приватних житлових будинків: вибито скління, пошкоджено дахи та паркани. Триває оцінка масштабів пошкоджень», — розповів Кіпер.
ДСНС підтвердила, що за попередньою інформацією жертв та постраждалих немає. На місцях інцидентів продовжують працювати аварійні та рятувальні служби.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вночі 23 листопада Росія вдарила безпілотниками по Дніпру. Внаслідок російської атаки дронами у місті Дніпро постраждали 14 людей.