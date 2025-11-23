У чому варто зустрічати Новий рік 2026 кожному знаку зодіаку: поради астрологів та стилістів

У чому святкувати Новий рік кожному знаку зодіаку / © www.freepik.com/free-photo

Новий рік — це час оновлення, символічного старту і водночас можливість дозволити собі стильні експерименти. Адже хочеться мати яскравий, але водночас гармонійний вигляд, випромінювати впевненість і щоб було комфортно. Астрологічна енергія кожного знаку задає свій ритм, стиль і настрій, пропонуючи відтінки та фактури, які підсилять привабливість і подарують гармонійний образ. Отже, розповідаємо, що найкраще вибрати для свого святкового образу на Новий рік кожному знаку зодіаку.

Овен

Овнам пасують відтінки вогню: насичений червоний, бордо, рубінові акценти. Ідеально підійдуть речі з характером — шкіряні аксесуари, виразні вирізи, чіткі форми. Домінантний елемент в образі робить враження сильнішим, ніж безліч дрібних деталей. Основний принцип — одяг, який підкреслює лідерство та внутрішню рішучість.

Телець

Тельцям підходять м’які дорогі тканини: кашемір, оксамит, ніжна шерсть. Матимуть гармонійний вигляд природні відтінки — беж, шоколад, олива, темно-синій. Один якісний і дорогий елемент гардероба може стати головним акцентом і створити відчуття розкішного й аристократичного стилю. Спокій, м’якість і благородство — три головні характеристики новорічного образу Тельця.

Близнята

Представники цього знаку легко перетворюють будь-який образ на стильну історію. Комбінація принтів, несподівані поєднання, багатошаровість — те, що розкриває їхню творчу натуру. Яскраві деталі, великі аксесуари, незвична форма сумки чи прикраси — обов’язкові елементи. У палітрі: жовтий, небесно-блакитний, контрастні кольорові акценти.

Рак

Ракам важливо відчувати затишок, тому підійдуть м’які тканини, пастельні відтінки, мереживо, легкий перламутровий блиск. Прикраси з родинною історією — чудовий вибір. Образ має дарувати відчуття захищеності та ніжності, створюючи атмосферу домашнього тепла.

Лев

Для Лева свято — це привід сяяти на подіумі, навіть якщо це коло дуже близьких людей. Золото, металік, атлас, яскравий червоний, насичений синій — кольори, що підкреслюють велич цього знаку. Великі прикраси, сміливі силуети, драматичні акценти — саме те, що дозволяє Левам бути в центрі уваги, як того вимагає їхня природа.

Діва

Дівам пасують чіткі лінії та ідеальний крій одягу. Нюдові, сірі, білі та глибокі сині відтінки мають бездоганний вигляд в образі Дів. Якісні тканини та мінімалістичні аксесуари підкреслюють їхню природну елегантність. Образ має бути водночас функціональним і бездоганно зібраним.

Терези

Терезам підходять ніжні пастельні тони, колір шампанського, пудрово-рожеві відтінки. Аксесуари — витончені та невеликі, але візуально бездоганні. Гармонія кольорів та деталей — головна вимога образу для цієї новорічної ночі. Стиль Терезів — ненав’язлива елегантність, у якій кожен елемент продуманий, але природний.

Скорпіон

Скорпіонам пасують темні, насичені тони: чорний, сливовий і винний. Образ будується на мінімалізмі з одним яскравим акцентом — насичена помада, масивна прикраса чи виразний аромат. Стиль Скорпіона — це напруга, чарівність і енергетика, яка не потребує слів.

Стрілець

Стрільцям варто вибирати вільні силуети, комфортні речі, етнічні мотиви, легкі шарфи. Взуття має бути стильним, але практичним. Яскраві деталі й природні кольори підкреслять динамічність натури. Образ має бути готовим до імпровізації й несподіваних пригод.

Козоріг

Для Козорогів найкращим вибором стане якісна класика: темно-зелений, вугільний сірий, чорний, натуральна шкіра та шерсть. Акцент на деталях — дорогий годинник, класична шкіряна сумка, взуття з ідеальною формою. Образ має транслювати силу, дисципліну та стабільність.

Водолій

Цьому знаку пасують неонові акценти, металік, асиметричні крійки, технологічні тканини. Бірюза, електричний синій, срібло — ключові тони. Водолії можуть дозволити собі те, що іншим здається занадто сміливим. Їхній стиль — це завжди погляд у майбутнє.

Риби

Рибам підходять шовк, шифон, м’який трикотаж і відтінки моря: бірюза, аквамарин, перлинний, лавандовий. Прикраси з морськими чи небесними мотивами гармонійно доповнять образ. Ключове — довіритися настрою, адже інтуїція Риб завжди підказує правильне рішення.