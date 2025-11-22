Церковне свято 23 листопада / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 23 листопада, в православному календарі день пам’яті святих святителів Амфілоха і Григорія. Точні дати життя Амфілоха невідомі, але відомо, що він жив у IV столітті. Амфілохій був учнем святого Василія Великого та св. Григорія Ніського, активним учасником богословських суперечок того часу. Був єпископом Іконії, пізніше став відомий як видатний проповідник та захисник православної віри. Він активно боровся проти аріанської єресі, яка заперечувала божественність Христа. Залишив після себе численні проповіді, листи та богословські трактати. Особливу увагу приділяв духовній боротьбі, благочестю і моральній чистоті християнського життя.

Григорій Ніський народився близько 335 року в Нізіанзі (Каппадокія, Мала Азія) у благочестивій християнській родині. Батько, Григорій Старший, був єпископом Нізіанзу, а мати — святого благочестя жінка. Братом був святитель Василій Великий, відомий богослов і реформатор Церкви, а Григорій Ніський — наймолодший у родині. Здобув класичну освіту: вивчав філософію, риторику, логіку. Спочатку вів світське життя, був знайомий із грецькою філософією та мистецтвом красномовства. Після смерті батьків присвятив себе монашеству і духовному життю, ставши послідовником ідей свого брата Василія.

Заснував монастирі та активно проповідував аскетизм і духовну досконалість. Писав трактати про духовне життя, боротьбу з гріхом та внутрішню свободу людини. Виступав проти аріанської єресі, яка заперечувала божественність Христа, та македоніан, що заперечували Святого Духа. Був призначений єпископом Ніси (малий місто в Каппадокії, звідси й його прізвисько «Ніський»). Відомий глибокими трактатами про Трійцю і природу Бога, особливо протиставлявся єресям, що спотворювали учення про Святу Трійцю.

Прикмети 23 листопада

Якщо вранці на деревах є іній — це ознака морозу.

Побачити іній ввечері — до сильного снігопаду.

Якщо туман стелиться по землі — очікують потепління (відлигу).

Що завтра не можна робити

За народними прикметами, не слід робити певні дії, які можуть “випровадити” удачу. Не рекомендують цього дня змінювати місце проживання або переїжджати, вести гучні розмови і тим більше сваритися чи з’ясовувати стосунки — вважається, що так можна налякати чи відлякати щастя та сприятливі події.

Що можна робити завтра

Цього дня люди звертаються зі щирою молитвою до святителя Амфілоха, просячи його про зцілення — як тілесне, так і духовне, щоб очистити тіло й душу від недуг та страждань.