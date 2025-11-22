- Дата публікації
-
"Приліт" ракети по багатоповерхівці в Тернополі: скількох людей досі шукають під завалами (фото)
Російська ракета вбила у Тернополі шість дітей.
У Тернополі досі тривають аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару по багатоповерхівці 19 листопада. Кількість загиблих зросла до 32 осіб, серед них шестеро дітей.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Станом на ранок підрозділи ДСНС вже четверту добу безперервно продовжують аварійно-рятувальні роботи на вулиці Стуса. Вночі рятувальники виявили під завалами зруйнованого будинку тіло 32 жертви російської атаки. Постраждали 94 людини, з них 18 дітей.
За даними рятувальників, безвісти зниклими вважаються ще сім осіб.
Нагадаємо, Повітряні сили повідомили, що смертельного "прильоту" по багатоповерхівці в Тернополі завдала крилата ракета Х-101. На місці атаки було знайдено її уламки. Зазначається, що її виготовили четвертому кварталі 2025 року. Під час масованого удару 19 листопада ці крилаті ракети були випущені з літаків стратегічної авіації Ту-95МС та Ту-160МС.