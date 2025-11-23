Перетин кордону через пункт пропуску "Орлівка" тимчасово припинено: яка причина

Орлівка

На Одещині пропускні операції у поромному пункті пропуску «Орлівка» тимчасово призупинено через атаку російської федерації.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

У зв’язку з цим прикордонники рекомендують громадянам користуватися іншими пунктами пропуску.

Для всіх громадян (міжнародні пункти пропуску) доступні: Табаки, Виноградівка, Нові Трояни, Рені, Старокозаче, Паланка–Маяки–Удобне.

Для громадян України та Молдови (міждержавні пункти пропуску): Долинське, Залізничне, Лісне, Малоярославець.

У ДПСУ закликали враховувати цю інформацію під час планування перетину державного кордону.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, вночі російські безпілотники атакували як окремі райони Одеської області, так і місто Одесу.