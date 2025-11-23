ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
158
Час на прочитання
1 хв

Перетин кордону через пункт пропуску "Орлівка" тимчасово припинено: яка причина

Пропуск через «Орлівку» призупинено, ДПСУ радить інші пункти.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Орлівка

Орлівка

На Одещині пропускні операції у поромному пункті пропуску «Орлівка» тимчасово призупинено через атаку російської федерації.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

У зв’язку з цим прикордонники рекомендують громадянам користуватися іншими пунктами пропуску.

Для всіх громадян (міжнародні пункти пропуску) доступні: Табаки, Виноградівка, Нові Трояни, Рені, Старокозаче, Паланка–Маяки–Удобне.

Для громадян України та Молдови (міждержавні пункти пропуску): Долинське, Залізничне, Лісне, Малоярославець.

У ДПСУ закликали враховувати цю інформацію під час планування перетину державного кордону.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, вночі російські безпілотники атакували як окремі райони Одеської області, так і місто Одесу.

Дата публікації
Кількість переглядів
158
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie