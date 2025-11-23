- Дата публікації
Перетин кордону через пункт пропуску "Орлівка" тимчасово припинено: яка причина
Пропуск через «Орлівку» призупинено, ДПСУ радить інші пункти.
На Одещині пропускні операції у поромному пункті пропуску «Орлівка» тимчасово призупинено через атаку російської федерації.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
У зв’язку з цим прикордонники рекомендують громадянам користуватися іншими пунктами пропуску.
Для всіх громадян (міжнародні пункти пропуску) доступні: Табаки, Виноградівка, Нові Трояни, Рені, Старокозаче, Паланка–Маяки–Удобне.
Для громадян України та Молдови (міждержавні пункти пропуску): Долинське, Залізничне, Лісне, Малоярославець.
У ДПСУ закликали враховувати цю інформацію під час планування перетину державного кордону.
