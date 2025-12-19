День ангела 19 грудня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 19 грудня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 19 грудня

19 грудня 2025 року привітайте з іменинами Григорія, Іллю, Тимофія, Аглаю.

Григорій — давньогрецьке походження, означає “пильний”. В дитинстві дбайливий, гарно вчиться. В дорослому віці стає відкритим, інколи наївним.

Ілля — давньоєврейське ім’я, перекладається як “мій Бог Яхве”. В дитинстві прагматичний, вимогливий. В дорослому віці стає прямолінійним, інколи зухвалим.

Тимофій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “почитає Бога”. В дитинстві чемний, спокійний. В дорослому віці стає замкнутим у собі, делікатним у стосунках.

Аглая — давньогрецьке походження, означає “витончена”. В дитинстві справжній лідер серед інших, товариська. В дорослому віці стає спокійною, уникає спілкування.

День ангела 19 грудня — душевні привітання в прозі

Дорогий (а) [ім’я]! Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій ангел-хранитель завжди оберігає тебе, наповнює серце світлом і гармонією, а кожен день приносить радість, щастя та добробут.

***

[Ім’я], з іменинами! Бажаю, щоб твій ангел завжди йшов поруч, підтримував у будь-яких справах і оберігав від неприємностей. Нехай життя буде сповнене світлих моментів, тепла та щирої любові.

***

Вітаю тебе, [ім’я]! У цей день хочу побажати, щоб твій ангел-хранитель надихав тебе на добрі вчинки, допомагав у складних ситуаціях і дарував спокій у серці. Хай твій шлях завжди буде світлим і щасливим.

***

Дорогий (а) [ім’я], з днем ангела! Бажаю тобі завжди відчувати підтримку свого небесного покровителя, знаходити в житті радість у дрібницях і мати поруч людей, які цінують і люблять тебе.

***

[Ім’я], прийми мої щирі вітання! Нехай ангел, на честь якого ти отримав (ла) ім’я, завжди оберігає твої мрії, надихає на нові звершення і дарує душевний спокій. Хай кожен день буде сповнений світла та тепла.