ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
48
Час на прочитання
2 хв

День ангела 19 грудня: кого та як вітати з іменинами

19 грудня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 19 грудня, день ангела

Який сьогодні, 19 грудня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 19 грудня

19 грудня 2025 року привітайте з іменинами Григорія, Іллю, Тимофія, Аглаю.

Григорій — давньогрецьке походження, означає “пильний”. В дитинстві дбайливий, гарно вчиться. В дорослому віці стає відкритим, інколи наївним.

Ілля — давньоєврейське ім’я, перекладається як “мій Бог Яхве”. В дитинстві прагматичний, вимогливий. В дорослому віці стає прямолінійним, інколи зухвалим.

Тимофій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “почитає Бога”. В дитинстві чемний, спокійний. В дорослому віці стає замкнутим у собі, делікатним у стосунках.

Аглая — давньогрецьке походження, означає “витончена”. В дитинстві справжній лідер серед інших, товариська. В дорослому віці стає спокійною, уникає спілкування.

День ангела 19 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 19 грудня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 19 грудня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Дорогий (а) [ім’я]! Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій ангел-хранитель завжди оберігає тебе, наповнює серце світлом і гармонією, а кожен день приносить радість, щастя та добробут.

***

[Ім’я], з іменинами! Бажаю, щоб твій ангел завжди йшов поруч, підтримував у будь-яких справах і оберігав від неприємностей. Нехай життя буде сповнене світлих моментів, тепла та щирої любові.

***

Вітаю тебе, [ім’я]! У цей день хочу побажати, щоб твій ангел-хранитель надихав тебе на добрі вчинки, допомагав у складних ситуаціях і дарував спокій у серці. Хай твій шлях завжди буде світлим і щасливим.

***

Дорогий (а) [ім’я], з днем ангела! Бажаю тобі завжди відчувати підтримку свого небесного покровителя, знаходити в житті радість у дрібницях і мати поруч людей, які цінують і люблять тебе.

***

[Ім’я], прийми мої щирі вітання! Нехай ангел, на честь якого ти отримав (ла) ім’я, завжди оберігає твої мрії, надихає на нові звершення і дарує душевний спокій. Хай кожен день буде сповнений світла та тепла.

Дата публікації
Кількість переглядів
48
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie