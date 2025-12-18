ТСН у соціальних мережах

Астрологія
229
3 хв

Гороскоп на 19 грудня для всіх знаків зодіаку: день, який піддасть людей випробуванням

Енергетично складний день, який неодноразово піддасть людей випробуванням негативом.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 19 грудня

Гороскоп на 19 грудня / © www.credits

Сили — як фізичні, так і моральні — стрімко знижуватмуться, та це не означає, що не існує способів вийти з темряви цієї місячної доби на світло.

Щоб послабити вплив енергій зла, потрібно провести час у тиші та спокої — залишитися вдома й максимально скоротити спілкування з людьми, і тоді вже завтра все зміниться.

Овен

Найкращим способом вилікуватися від душевних ран, які нагадають про себе в цей час, стане спілкування з природою — навіть півдня, проведені в лісі або найближчому парку, дадуть змогу знову відчути смак життя.

Телець

Не варто зловживати алкогольними напоями, навіть якщо привід для цього буде більш ніж поважним — настрій вони покращать лише на певний час, після чого є ризик впасти у ще глибшу зневіру.

Близнята

Не варто відповідати агресією на чужу агресію, навіть якщо комусь із людей навколо вдасться серйозно зачепити вас за живе — виявленою в цій ситуації витримкою з часом можна буде пишатися.

Рак

Не варто накопичувати образи, яких цього дня може бути набагато більше, ніж вам би хотілося, набагато простіше — і краще! — виплеснути негативні емоції, дозволивши собі щось таке, від чого ви зазвичай відмовляєтеся.

Лев

Головне під час сварки двох близьких вам людей — не ставати на чийсь бік, оскільки це загрожує ще більшим поглибленням конфлікту — краще поставитися до ситуації об’єктивно та помирити тих, хто ворогує.

Діва

Цього дня рекомендується виявити максимальну обережність: не можна з’являтися в безлюдних місцях у темний час доби, надівати дорогі ювелірні вироби та носити з собою великі грошові суми.

Ваги

Дбайливо ставитися до фінансів і майна необхідно завжди, але цього дня — особливо: занадто великий ризик витратити велику суму грошей або втратити цінну — як у матеріальному, так і в моральному плані — річ.

Скорпіон

Уникнути навислого над вами нервового зриву допоможе помірне фізичне навантаження — наприклад, можна затіяти генеральне прибирання і навести вдома ідеальну чистоту й порядок або зайнятися спортом.

Стрілець

Уникнути загострення хронічних захворювань, яке цілком імовірне цього дня, можна буде, згадавши нарешті про рекомендації лікаря і — як-то кажуть, краще пізно, ніж ніколи, — почавши їх дотримуватися.

Козоріг

Незважаючи на робочий день, необхідно максимально обмежити спілкування з людьми навколо, навіть якщо вони є вашими родичами: рівень агресивності дня може надовго зіпсувати моральний клімат у родині.

Водолій

Рекомендується відмовитися від фінансових операцій будь-якої складності — одна неправильна цифра, зазначена у квитанції — і гроші підуть на чужий рахунок, повернути з якого їх, найімовірніше, за всього бажання не вдасться.

Риби

Варто — звісно, за можливості — взяти відгул і гарно відпочити: коріння вашого депресивного стану — у хронічній втомі, яка лікується тривалим сном, гарними книжками та фільмами.

