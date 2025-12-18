Була в центрі уваги: прем’єр-міністерка Латвії в жакеті з принтом і квіткою з’явилася на саміті

Евіка Сіліня / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня взяла участь у саміті ЄС у Брюсселі.

Там вона продемонструвала ефектний діловий образ, завдяки якому була в центрі уваги. На політикині був однобортний чорно-білий вовняний жакет із принтом «ялинка», чорний топ і класичні чорні штани.

З аксесуарів Евіка обрала чорну брошку у вигляді квітки, яку прикріпила до лацкану жакета. Прем’єрка зробила гарну зачіску з локонами, макіяж із червоною помадою та рожевими рум’янами. У вухах у неї були сережки-цвяшки з діамантами.

Нагадаємо, раніше Евіка Сіліня на саміті постала у приталеному жовтому жакеті-блузці з V-подібним вирізом і поясом на талії.