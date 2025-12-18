- Дата публікації
-
Категорія
Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 42
- Час на прочитання
- 1 хв
Чому вибори в Україні наразі неможливі: експертка назвала головні причини
Проведення виборів в умовах повномасштабної війни буде лише імітацією демократичного процесу, а не реальним волевиявленням народу, адже держава не зможе гарантувати базову безпеку виборців, кандидатів та спостерігачів.
Розмови про можливі вибори в Україні точаться постійно, проте експерти наголошують: в умовах війни забезпечити чесний і прозорий процес неможливо.
Про це розповіла старша радниця Громадянської мережі ОПОРА Ольга Коцюруба в інтерв’ю LIGA.net.
Конституція та реальність
Експертка нагадала, що Конституція України прямо забороняє проводити голосування під час дії воєнного стану.
«Адже українські вибори повинні відповідати міжнародним стандартам і бути вільними, чесними та справжніми», — пояснила вона.
Проблема безпеки
Головна перепона — неможливість гарантувати безпеку учасників процесу. І йдеться не лише про день голосування.
Безпекові ризики загрожують усім етапам:
висуванню кандидатів;
проведенню агітації та зустрічей з виборцями;
перевезенню бюлетенів;
роботі членів комісій та спостерігачів.
Демократія під сиренами
Війна накладає обмеження, які несумісні з демократичними процедурами. Комендантська година, постійні повітряні тривоги та безпекові протоколи унеможливлюють вільну агітацію та доступ до дільниць.
«Саме агресія Росії зробила президентські, парламентські та місцеві вибори неможливими», — наголосила Коцюруба.
Експертка підсумувала: будь-які спроби провести голосування в таких умовах будуть лише імітацією, а не справжніми виборами у міжнародному розумінні.
Нагадаємо, Зеленський назвав головну умову для виборів в Україні. Президент наголосив, що для проведення виборів необхідне припинення вогню та відповідний законопроєкт.