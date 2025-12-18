Чому вибори в Україні наразі неможливі: експертка назвала головні причини

Вибори в Україні /Архівне фото / © УНІАН

Реклама

Розмови про можливі вибори в Україні точаться постійно, проте експерти наголошують: в умовах війни забезпечити чесний і прозорий процес неможливо.

Про це розповіла старша радниця Громадянської мережі ОПОРА Ольга Коцюруба в інтерв’ю LIGA.net.

Конституція та реальність

Експертка нагадала, що Конституція України прямо забороняє проводити голосування під час дії воєнного стану.

Реклама

«Адже українські вибори повинні відповідати міжнародним стандартам і бути вільними, чесними та справжніми», — пояснила вона.

Проблема безпеки

Головна перепона — неможливість гарантувати безпеку учасників процесу. І йдеться не лише про день голосування.

Безпекові ризики загрожують усім етапам:

висуванню кандидатів;

проведенню агітації та зустрічей з виборцями;

перевезенню бюлетенів;

роботі членів комісій та спостерігачів.

Демократія під сиренами

Війна накладає обмеження, які несумісні з демократичними процедурами. Комендантська година, постійні повітряні тривоги та безпекові протоколи унеможливлюють вільну агітацію та доступ до дільниць.

Реклама

«Саме агресія Росії зробила президентські, парламентські та місцеві вибори неможливими», — наголосила Коцюруба.

Експертка підсумувала: будь-які спроби провести голосування в таких умовах будуть лише імітацією, а не справжніми виборами у міжнародному розумінні.

Нагадаємо, Зеленський назвав головну умову для виборів в Україні. Президент наголосив, що для проведення виборів необхідне припинення вогню та відповідний законопроєкт.