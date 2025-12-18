ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
1 хв

Чому вибори в Україні наразі неможливі: експертка назвала головні причини

Проведення виборів в умовах повномасштабної війни буде лише імітацією демократичного процесу, а не реальним волевиявленням народу, адже держава не зможе гарантувати базову безпеку виборців, кандидатів та спостерігачів.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Вибори в Україні

Вибори в Україні /Архівне фото / © УНІАН

Розмови про можливі вибори в Україні точаться постійно, проте експерти наголошують: в умовах війни забезпечити чесний і прозорий процес неможливо.

Про це розповіла старша радниця Громадянської мережі ОПОРА Ольга Коцюруба в інтерв’ю LIGA.net.

Конституція та реальність

Експертка нагадала, що Конституція України прямо забороняє проводити голосування під час дії воєнного стану.

«Адже українські вибори повинні відповідати міжнародним стандартам і бути вільними, чесними та справжніми», — пояснила вона.

Проблема безпеки

Головна перепона — неможливість гарантувати безпеку учасників процесу. І йдеться не лише про день голосування.

Безпекові ризики загрожують усім етапам:

  • висуванню кандидатів;

  • проведенню агітації та зустрічей з виборцями;

  • перевезенню бюлетенів;

  • роботі членів комісій та спостерігачів.

Демократія під сиренами

Війна накладає обмеження, які несумісні з демократичними процедурами. Комендантська година, постійні повітряні тривоги та безпекові протоколи унеможливлюють вільну агітацію та доступ до дільниць.

«Саме агресія Росії зробила президентські, парламентські та місцеві вибори неможливими», — наголосила Коцюруба.

Експертка підсумувала: будь-які спроби провести голосування в таких умовах будуть лише імітацією, а не справжніми виборами у міжнародному розумінні.

Нагадаємо, Зеленський назвав головну умову для виборів в Україні. Президент наголосив, що для проведення виборів необхідне припинення вогню та відповідний законопроєкт.

Дата публікації
Кількість переглядів
42
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie