“Миру не буде”: дипломат пояснив, навіщо Київ погодився обговорювати вибори під час війни

Поки Вашингтон та європейські столиці шукають «формулу миру», Кремль розглядає лише два сценарії розвитку подій, і жоден із них не передбачає справжнього припинення війни.

Таку думку висловив дипломат, колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний в ефірі «Еспресо».

Надії президента США Дональда Трампа та деяких європейських лідерів на швидку мирну угоду розбиваються об реальність російських амбіцій. Москва не розглядає «третього варіанту» — компромісного миру, про який мріють на Заході.

Дві стратегії Кремля

За словами дипломата, стратегічна мета Росії залишається незмінною — поглинання України. Змінюються лише інструменти.

«Щодо позиції Кремля, то у нього є дві опції — захопити Україну або руками Дональда Трампа, або силою, війною. Третьої опції, про яку мріє Трамп, можливо, хтось ще в Європі, немає», — наголосив Безсмертний.

Навіщо Київ пішов на поступки

Безсмертний прокоментував згоду української делегації обговорювати болючі питання: проведення виборів та відтермінування вступу до НАТО. Він називає це «дипломатичним і тактичним кроком», хоча визнає його юридичну сумнівність.

«І перше, і друге суперечать Конституції України, де чітко декларується курс в НАТО… Щодо виборів — неможливо провести їх під час воєнного стану… Тому ні перше, ні друге не є конституційним», — пояснив експерт.

Цей ризикований крок був зроблений, щоб дати Трампу остаточно зрозуміти: проблема не в непоступливості Києва, а в тому, що Москва не готова до конструктиву в принципі.

Сигнал для Вашингтона

Як приклад дипломат навів ситуацію з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Щойно той заговорив про перемир’я під вибори, Москва миттєво відповіла відмовою. Те саме сталося і сьогодні, 16 грудня, після заяви європейських країн.

«Все одно Москва сьогодні, 16 грудня, устами Пєскова сказала: „Ні!“… Цей заочний діалог мав дати Вашингтону зрозуміти, що немає у Кремля опції миру», — підсумував Безсмертний.

Тепер головне питання — чи вистачить цих аргументів команді Трампа, щоб усвідомити: домовлятися з Путіним про «середину» неможливо.

Нагадаємо, прем’єр Нідерландів розкрив головний козир Зеленського в переговорах з Росією. Дік Схооф оцінив готовність України до мирних перемовин на тлі зміцнення безпекових гарантій.