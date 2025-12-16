Генштаб ініціює посилення відповідальності за СЗЧ / © скриншот з відео

У Верховній Раді готуються розглянути законодавчі зміни щодо відповідальності за самовільне залишення військової частини (СЗЧ). Йдеться про запровадження обмежень, схожих на ті, що застосовуються до боржників зі сплати аліментів.

Про це повідомив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв’ю LIGA.net.

За його словами, відповідне звернення до парламенту надійшло від Генерального штабу Збройних сил України.

Як зазначив народний депутат, у напрацьованих законопроєктах ідеться про низку адміністративних обмежень для військовослужбовців, які самовільно залишили частину. Зокрема, обговорюється можливість блокування соціальних виплат, хоча це питання залишається дискусійним через конституційні гарантії.

«У законопроєктах, які пропонують ухвалити Збройні сили, є норми, схожі на механізми, що застосовуються до осіб, які не сплачують аліменти», — пояснив Костенко.

Нагадаємо, у разі заборгованості з аліментів чинне законодавство передбачає не лише арешт рахунків, а й тимчасові обмеження, зокрема на виїзд за кордон, керування транспортними засобами, володіння зброєю та право на полювання.

За словами Романа Костенка, законопроєкт найближчим часом розглядатимуть профільні комітети — правоохоронний та з питань національної безпеки. Після цього документ можуть винести на голосування у сесійній залі парламенту.

Він також уточнив, що наразі в запропонованих нормах не йдеться про кримінальну відповідальність — передбачаються саме адміністративні, хоча й достатньо жорсткі, заходи впливу.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про «реформу» системи переведення військовослужбовців, які повертаються зі статусом «Самовільне залишення частини» (СЗЧ).

Днями запроваджено спрощений механізм надсилання онлайн рекомендаційного листа на військовослужбовця від військової частини, у яку він бажає перевестися, до військової частини, де він проходить службу.