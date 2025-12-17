NYT: США та Європа погодили проєкт безпекових гарантій для України: що він передбачає

Переговори у Берліні / © Володимир Зеленський

Американські та європейські дипломати, які протягом двох днів проводили переговори з українським керівництвом у Берліні, погодили два документи, що визначають майбутні безпекові гарантії для України. Про це повідомили чиновники, ознайомлені з проєктами документів, - пише The New York Times

За їхніми словами, ці документи мають стати основою ширшої угоди про припинення вогню у повномасштабній війні, яка триває майже чотири роки. Водночас вони покликані переконати Україну піти на територіальні поступки та відмовитися від перспективи повноправного членства в НАТО.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що сторони досягли «реального й конкретного прогресу» завдяки узгодженим позиціям України, Європи та США. Однак вона визнала, що всеосяжне припинення вогню наразі залишається малоймовірним, зокрема через відсутність Росії за столом переговорів.

Позиції сторін

Будь-яка мирна угода, зазначають дипломати, вимагатиме серйозних поступок або від президента України Володимира Зеленського, або від очільника Кремля Володимира Путіна. Якщо Зеленський висловлює занепокоєння щодо територіальних компромісів, то Путін, за оцінками західних посадовців, узагалі не демонструє гнучкості у своїх вимогах.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Москва наполягає на передачі Україні ще не окупованої частини Донбасу та категорично заперечує проти розміщення військ країн НАТО на українській території.

Два ключові документи

Перший документ містить загальні принципи безпеки. За словами американських і європейських посадовців, за своєю логікою він наближається до гарантій, подібних до статті 5 НАТО, яка передбачає колективний захист у разі нападу.

Другий документ — так званий військово-оперативний (mil-to-mil) — містить детальні механізми взаємодії між Збройними силами України, США та європейськими партнерами. Він описує конкретні дії у разі можливих майбутніх спроб Росії знову захопити українські території.

Документи не оприлюднені, однак, за словами джерел, вони містять чіткі інструкції щодо стримування Росії та покарання у разі нової агресії. Володимир Зеленський зазначив, що кожна країна-партнер уже розуміє свій рівень участі — від надання розвідданих до розміщення військових на території України.

Армія у 800 тисяч і європейські війська

Пріоритетом плану є формування української армії чисельністю близько 800 тисяч військових у мирний час, із сучасним озброєнням та підготовкою. Нині, під час війни, чисельність ЗСУ сягає майже 900 тисяч осіб. Для порівняння, у Німеччини близько 180 тисяч військових.

Документ також передбачає розміщення європейських сил на території України — переважно на заході країни, далеко від лінії припинення вогню. Їхнім завданням стане захист повітряного та морського простору і додаткове стримування Росії. Ініціативу координують Франція та Велика Британія в межах так званої «Коаліції охочих», до якої входить близько 30 країн.

Роль США

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що не направлятиме американські війська в Україну. Натомість Сполучені Штати планують забезпечити масштабну розвідувальну підтримку: моніторинг режиму припинення вогню, виявлення підготовки нових атак, перевірку виконання зобов’язань Росією та запобігання провокаціям і «фальшивим прапорам».

У спільній заяві європейських лідерів наголошується, що США очолять механізм міжнародного моніторингу та верифікації припинення вогню з метою раннього попередження про можливу нову агресію.

Володимир Зеленський очікує, що остаточні версії документів буде підготовлено найближчими днями, після чого американська сторона передасть їх Росії та продовжить консультації з Україною.

Нагадаємо, напередодні ввечері, 15 грудня, у німецькому Берліні завершився дводенний саміт щодо України, участь у якому взяли президент Володимир Зеленський, лідери ЄС та посланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Наразі мир в Україні «ближчий, ніж будь-коли», а на Заході кажуть про «кінець війни».