Цікаві зимові традиції Європи: хто насправді приносить різдвяні подарунки і чому він різний у кожній країні

Образ того, хто приносить дітям різдвяні подарунки, набагато давніший за Санта-Клауса: його коріння сягає язичницьких вірувань Європи, культу середзим’я та християнських легенд про святого Миколая.

Дарувальники різдвяних подарунків

Дарувальники різдвяних подарунків / © ТСН

У різних країнах світу різдвяні подарунки приносить не одна й та сама казкова постать. Десь це добрий старець, десь — дитя, ангел, відьма або навіть кілька персонажів одночасно. Усі ці образи об’єднує спільне поняття — дарувальник різдвяних подарунків, яке сформувалося на перетині давніх вірувань, християнських традицій і фольклору.

Давні корені: день зимового сонцестояння, духи та боги

Історики вважають, що традиція зимового дарування виникла ще в дохристиянські часи. У Північній та Центральній Європі важливим святом було зимове сонцестояння — момент найкоротшого дня і найдовшої ночі. Люди вірили, що саме в цей період світ живих і світ духів максимально близькі.

У скандинавській традиції з образом дарувальника часто пов’язують верховного бога Одіна, який у часи Йоля мандрував небом, спостерігаючи за людьми. Діти залишали для його коня їжу, а натомість могли отримати дари. Цей мотив — залишити щось уночі й отримати подарунок зранку — зберігся в багатьох європейських традиціях донині.

Християнський вплив і постать святого Миколая

З поширенням християнства язичницькі уявлення не зникли, а трансформувалися. Центральною фігурою став святий Миколай Мирлікійський — єпископ IV століття, відомий своєю щедрістю та допомогою бідним.

Саме з ним пов’язують традицію таємного дарування подарунків дітям. У середньовічній Європі святий Миколай став покровителем дітей, мандрівників і знедолених, а день його пам’яті — 6 грудня — перетворився на особливе дитяче свято.

Чому дарувальники різні

З часом у кожному регіоні сформувався власний образ різдвяного дарувальника:

  • у Німеччині та Австрії подарунки може приносити немовля-Христос або янголоподібна істота;

  • у Франції — Пер Ноель, який приходить у ніч на Різдво;

  • в Італії поряд із християнськими образами існує Бефана — стара жінка на мітлі, яка приносить подарунки на Водохреще;

  • у Північній Європі збереглися фольклорні персонажі, пов’язані з духами зими та домівки.

Ці образи могли бути як доброзичливими, так і суворими — іноді вони не лише нагороджували слухняних дітей, а й карали неслухняних.

Сучасний образ і вплив масової культури

У XIX столітті в США сформувався образ Санта-Клауса, який поєднав у собі риси святого Миколая, європейських фольклорних персонажів і нової міської культури. Саме цей образ згодом став найвідомішим у світі та значною мірою витіснив локальні традиції.

Втім, у багатьох країнах і сьогодні зберігають власних дарувальників різдвяних подарунків як частину культурної ідентичності.

Символіка дарування

Дослідники наголошують: образ дарувальника — це не лише казка для дітей. Він символізує ідеї щедрості, турботи, соціальної справедливості та надії, які особливо важливі в період завершення року та очікування нового циклу.

Саме тому різдвяні персонажі — від святого Миколая до фольклорних істот — залишаються живими у культурі й постійно переосмислюються.

Нагадаємо, що раніше ми писали про пані Метелицю з дитячої казки: володарку підземного світу та відгомін великої Богині прадавньої Європи.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

