Відбиток пальця залізної доби: що приховував найстаріший човен Скандинавії

Човен Hjortspring. Фото Boel Bengtsson / CC BY 4.0

На найдавнішому відомому дощатому човні Скандинавії вчені виявили унікальну знахідку — відбиток пальця людини, яка жила понад 2400 років тому. Йдеться про човен Хйортспринг, що затонув біля узбережжя сучасної Данії під час невдалого морського рейду в доримську залізну добу.

Про це повідомило видання Live Science.

Судно, яке нині зберігається в Національному музеї Данії, пов’язують із нападом близько 80 морських рейдерів на острів Альс у IV столітті до нашої ери. Нападники зазнали поразки, а місцеві мешканці затопили човни разом зі зброєю та щитами як жертвопринесення. Завдяки болотистому середовищу з низьким вмістом кисню деревина добре збереглася протягом століть.

Новий етап досліджень став можливим завдяки перегляду архівних матеріалів. Археологи знайшли фрагменти дьогтю та мотузок, які уникнули хімічної консервації. На одному зі шматків дьогтю зберігся чіткий відбиток пальця — ймовірно, людини, яка ремонтувала або герметизувала човен. Дослідники назвали цю знахідку прямим фізичним зв’язком із давніми мореплавцями.

Хімічний аналіз показав, що герметик складався з суміші тваринного жиру та соснової смоли. Це свідчить, що човен могли збудувати в регіоні з густими сосновими лісами. Такий висновок ставить під сумнів давню версію про походження судна з району сучасного Гамбурга й натомість вказує на узбережжя Балтійського моря, ймовірно, на схід від острова Рюген.

Радіовуглецевий аналіз мотузок підтвердив датування човна періодом між 381 і 161 роками до нашої ери. Це перше пряме датування, виконане за матеріалами самого судна. За словами дослідників, якщо версія про балтійське походження рейдерів правильна, то вони подолали значну відстань відкритим морем.

У майбутньому науковці планують спробувати виділити людську ДНК з дьогтю. Це може дати нові відповіді про походження та життя морських воїнів залізної доби і допомогти краще зрозуміти давні морські конфлікти та торгівельні зв’язки Північної Європи.

