Яке сьогодні, 16 грудня, свято — все про цей день, яке церковне свято
Сьогодні, 16 грудня, Міжнародний день вина Піно Меньє. Віряни вшановують пам’ять святого пророка Аггея. До Нового року залишилося 15 днів.
16 грудня 2025 року — вівторок. 1391-й день війни в Україні.
Яке сьогодні свято
Сьогодні, 16 грудня в церковному календарі День пам’яті святого пророка Аггея. Аггей жив у VI столітті до н.е. та закликав єврейський народ після повернення з Вавилонського полону активно відновлювати Храм у Єрусалимі. Його проповіді наголошували на важливості духовного оновлення, слухняності Божій волі та пріоритету духовних цінностей над матеріальними.
16 грудня в Україні і світі святкують День “Все у шоколаді”. Це день творчості та насолоди шоколадом — ідея полягає в тому, що шоколад можна “одягнути” майже у все: фрукти, печиво, десерти, а навіть — для сміливців — чипси чи інші нетипові закуски.
Також 16 грудня День дурнуватих іграшок. Це — своєрідне ностальгічне свято, присвячене “дурнуватим”, кумедним або навіть безглуздим іграшкам дитинства. Свято закликає пригадати ті іграшки, які сьогодні можуть здаватися дивними або смішними — але свого часу приносили радість, вабили уяву, створювали дитячі спогади. Це неформальний, “гумористичний” день: іграшки — не обов’язково “корисні”, освітні чи модні — цінуються за їхній характер і за спогади, які вони дають.
А ще 16 грудня Міжнародний день вина Піно Меньє. Pinot Meunier — темно‑ягідний сорт винограду з підвищеною кислотністю, що добре росте в прохолодному кліматі. “Meunier” у перекладі з французького означає “мірошник”: так назвали цей сорт через характерний борошнистий наліт на нижньому боці листя. Він — один із трьох основних сортів винограду, які дозволені для виробництва справжнього Champagne (разом з Pinot Noir та Chardonnay). День покликаний привернути увагу до цього, часто недооціненого, сорту винограду — підкреслити його важливу роль у виноробстві, особливо у шампанському.