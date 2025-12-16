Яке свято 16 грудня 2025 року / © ТСН

16 грудня 2025 року — вівторок. 1391-й день війни в Україні.

Яке сьогодні свято

16 грудня в церковному календарі День пам’яті святого пророка Аггея / © unsplash.com

Сьогодні, 16 грудня в церковному календарі День пам’яті святого пророка Аггея. Аггей жив у VI столітті до н.е. та закликав єврейський народ після повернення з Вавилонського полону активно відновлювати Храм у Єрусалимі. Його проповіді наголошували на важливості духовного оновлення, слухняності Божій волі та пріоритету духовних цінностей над матеріальними.

16 грудня в Україні і світі святкують День “Все у шоколаді” / © unsplash.com

16 грудня в Україні і світі святкують День “Все у шоколаді”. Це день творчості та насолоди шоколадом — ідея полягає в тому, що шоколад можна “одягнути” майже у все: фрукти, печиво, десерти, а навіть — для сміливців — чипси чи інші нетипові закуски.

16 грудня День дурнуватих іграшок / © unsplash.com

Також 16 грудня День дурнуватих іграшок. Це — своєрідне ностальгічне свято, присвячене “дурнуватим”, кумедним або навіть безглуздим іграшкам дитинства. Свято закликає пригадати ті іграшки, які сьогодні можуть здаватися дивними або смішними — але свого часу приносили радість, вабили уяву, створювали дитячі спогади. Це неформальний, “гумористичний” день: іграшки — не обов’язково “корисні”, освітні чи модні — цінуються за їхній характер і за спогади, які вони дають.

16 грудня Міжнародний день вина Піно Меньє / © unsplash.com

А ще 16 грудня Міжнародний день вина Піно Меньє. Pinot Meunier — темно‑ягідний сорт винограду з підвищеною кислотністю, що добре росте в прохолодному кліматі. “Meunier” у перекладі з французького означає “мірошник”: так назвали цей сорт через характерний борошнистий наліт на нижньому боці листя. Він — один із трьох основних сортів винограду, які дозволені для виробництва справжнього Champagne (разом з Pinot Noir та Chardonnay). День покликаний привернути увагу до цього, часто недооціненого, сорту винограду — підкреслити його важливу роль у виноробстві, особливо у шампанському.