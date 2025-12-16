Чому Україна не може прийняти "мирний план" Трампа: експерт пояснив

Зеленський, Трамп та Путін / © ТСН.ua

Україна опинилася під потужним психологічним тиском через так звані «мирні ініціативи» команди Дональда Трампа. Встановлення жорстких термінів та вимоги щодо проведення виборів у нинішніх умовах є нереалістичними та небезпечними для держави.

Про це розповів ексміністр закордонних справ Володимир Огризко в інтерв′ю OBOZ.ua.

За словами дипломата, розмови про проведення виборів через 30 днів після припинення вогню є абсолютною ілюзією.

Огризко наголошує, що організувати голосування для мільйонів біженців у Європі та військових на передовій фізично неможливо.

Він називає ідею голосування бійців за допомогою дронів маразмом і підкреслює, що для підготовки чесного процесу потрібно щонайменше пів року в умовах повної безпеки.

Пастка гарантій безпеки

Американська сторона пропонує формулу, за якою Україна має спочатку погодитися на територіальні чи політичні поступки, а лише потім отримати розгляд гарантій безпеки.

Огризко порівнює цю ситуацію з Будапештським меморандумом, коли Україну фактично змусили відмовитися від ядерної зброї.

Ексміністр вважає, що єдиною дієвою гарантією може бути лише закон США, який зобов’язує американську армію вступити у війну в разі повторної агресії РФ.

Буферна зона — гра на користь Кремля

Ідея створення буферної зони на Донбасі, де українська армія має відійти з контрольованих позицій, викликає серйозне занепокоєння.

Огризко зазначає, що за відсутності дзеркального відходу російських військ на значну відстань, ворог знайде привід зайняти ці території наступного ж дня.

На думку дипломата, нинішні пропозиції Вашингтона фактично дублюють російську позицію, а Україна не повинна ставати троянським конем для інтересів Кремля.

Нагадаємо, член Палати представників США, республіканець від штату Небраска Дон Бейкон заявив, що спроби адміністрації президента США Дональда Трампа змусити Україну відмовитися від частини своєї території заради миру з Росією нагадують «умиротворення» Гітлера перед Другою світовою війною.