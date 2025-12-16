Почему Украина не может принять "мирный план" Трампа: эксперт объяснил

Зеленский, Трамп и Путин / © ТСН.ua

Украина оказалась под мощным психологическим давлением из-за так называемых «мирных инициатив» команды Дональда Трампа. Установление жестких сроков и требования по проведению выборов в нынешних условиях нереалистичны и опасны для государства.

Об этом рассказал экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко в интервью OBOZ.ua.

По словам дипломата, разговоры о проведении выборов через 30 дней после прекращения огня являются абсолютной иллюзией.

Огрызко отмечает, что организовать голосование для миллионов беженцев в Европе и военных на передовой физически невозможно.

Он называет идею голосования бойцов с помощью дронов маразмом и подчеркивает, что для подготовки честного процесса требуется не менее полугода в условиях полной безопасности.

Ловушка гарантий безопасности

Американская сторона предлагает формулу, по которой Украина должна сначала согласиться на территориальные или политические уступки, а затем получить рассмотрение гарантий безопасности.

Огрызко сравнивает ситуацию с Будапештским меморандумом, когда Украину фактически заставили отказаться от ядерного оружия.

Экс-министр считает, что единственной действенной гарантией может быть только закон США, обязывающий американскую армию вступить в войну в случае повторной агрессии РФ.

Буферная зона — игра в пользу Кремля

Идея создания буферной зоны на Донбассе, где украинская армия должна отойти с контролируемых позиций, вызывает серьезную обеспокоенность.

Огрызко отмечает, что при отсутствии зеркального отхода русских войск на значительное расстояние, враг найдет повод занять эти территории на следующий же день.

По мнению дипломата, нынешние предложения Вашингтона фактически дублируют российскую позицию, а Украина не должна становиться троянской лошадью для интересов Кремля.

Напомним, член Палаты представителей США, республиканец от штата Небраска Дон Бэйкон заявил, что попытки администрации президента США Дональда Трампа заставить Украину отказаться от части своей территории ради мира с Россией напоминают «умиротворение» Гитлера перед Второй мировой войной.