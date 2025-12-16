Гороскоп на 17 декабря для всех знаков Зодиака: день неустойчивого эмоционального фона

Гороскоп на 17 декабря / © Credits

Зато это время отличает высокая работоспособность, которая поспособствует профессиональной и финансовой удаче: можно заключать важные сделки и подписывать серьезные договора, главное — не упустить счастливый шанс, который повторится нескоро.

Овен

Любая работа — как профессиональная, так и домашняя — сегодня будет ладиться, поэтому желательно не терять удачного во всех тношениях времени и назначать на этот день самые сложные и трудоемкие дела.

Телец

Выбирая между одним-единственным, но серьезным проектом и массой второстепенных дел, предпочтите не количество, а качество — помните, что сегодня, как в известной поговорке, лучше сделать меньше, да лучше.

Близнецы

Сегодня представителям вашего знака категорически не рекомендуется волноваться –считается, что все болезни от нервов, и переживания этого дня самым негативным образом могут сказаться на состоянии вашего здоровья.

Рак

За советом относительного того, как поступить в той или иной жизненной ситуации, сегодня необходимо обращаться не к окружающим, а к самим себе — на все вопросы только внутренний голос может дать безошибочный ответ.

Лев

День, несмотря на разгар рабочей недели, рекомендуется посвятить близким людям и друзьям: пообщавшись с ними, вы почувствуете, что у вас улучшится настроение, что очень важно в преддверии праздников.

Дева

От решения важных профессиональных вопросов — разумеется, на время — лучше отказаться, удачным оно не станет, а день посвятить рутинным делам и работам по дому — похоже, уже пора начинать предпраздничную уборку

Весы

В этот день, услышав чью-то просьбу, необходимо сначала хорошо подумать, не справится ли проситель самостоятельно, и только потом — в случае отрицательного ответа на этот вопрос — начинать действовать.

Скорпион

Победить негативные эмоции, которые могут одолеть вас в этот день, поможет физическая нагрузка — например, занятия посильным видом спорта, прогулки на свежем воздухе или предпраздничные домашние хлопоты.

Стрелец

С депрессией нынешнего дня легко справится искусство, даже если «прикоснуться» к нему можно будет только в онлайн режиме — например, полистать альбом с репродукции или посмотреть спектакль в интернете.

Козерог

Поскольку на работе достичь хоть сколько-нибудь приличных результатов не удастся, рекомендуется вспомнить о необходимости привести в порядок реальные и цифровые документы, что очень важно сделать в финале года.

Водолей

О чувстве собственного достоинства важно помнить всегда, но сегодня — особенно: не позволяйте другим, даже если речь идет о близких людях и друзьях, обижать вас- ни в шутку, ни — уж тем более! — всерьез.

Рыбы

За советом, который может понадобиться сегодня, звезды советуют обращаться к старшим родственникам: с высоты своего жизненного опыта они легко подскажут, как действовать в сложившейся ситуации.

