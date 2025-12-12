Знайдіть три відмінності на зображенні з собакою менш ніж за 20 секунд

Тест / © Pexels

У соцмережах набирає популярності нова розважальна головоломка — користувачам пропонують знайти три відмінності між двома майже однаковими картинками із собакою, що сидить у коробці. Автори челенджу запевняють: попри простий сюжет, завдання виявляється не таким вже й легким.

Учасникам потрібно виявити всі три відмінності лише за 20 секунд, тож головне — максимальна концентрація та уважність.

Організатори радять використовувати кілька прийомів: уважно сканувати зображення зверху вниз і зліва направо, звертати увагу на кольори, відсутні дрібні предмети або змінені деталі. Саме в таких місцях найчастіше ховаються відмінності.

Швидкий тест для мозку Фото: Абмеєрвуд

Подібні візуальні завдання швидко стають вірусними, адже це не лише розвага, а й тренування для мозку. Вони допомагають покращити концентрацію та навички спостереження, а також створюють дух змагання — користувачі охоче діляться результатами в соцмережах, намагаючись побити рекорди друзів.

Для тих, хто хоче перевірити себе, наприкінці публікації автори також наводять зображення з правильними відповідями.

