- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 254
- Час на прочитання
- 1 хв
Знайдіть три відмінності на зображенні з собакою менш ніж за 20 секунд
Оптична головоломка підкорює соцмережі. Знайдіть 3 відмінності на малюнку. Більшість помиляється, а ви спробуйте знайти.
У соцмережах набирає популярності нова розважальна головоломка — користувачам пропонують знайти три відмінності між двома майже однаковими картинками із собакою, що сидить у коробці. Автори челенджу запевняють: попри простий сюжет, завдання виявляється не таким вже й легким.
Учасникам потрібно виявити всі три відмінності лише за 20 секунд, тож головне — максимальна концентрація та уважність.
Організатори радять використовувати кілька прийомів: уважно сканувати зображення зверху вниз і зліва направо, звертати увагу на кольори, відсутні дрібні предмети або змінені деталі. Саме в таких місцях найчастіше ховаються відмінності.
Подібні візуальні завдання швидко стають вірусними, адже це не лише розвага, а й тренування для мозку. Вони допомагають покращити концентрацію та навички спостереження, а також створюють дух змагання — користувачі охоче діляться результатами в соцмережах, намагаючись побити рекорди друзів.
Для тих, хто хоче перевірити себе, наприкінці публікації автори також наводять зображення з правильними відповідями.
А напередодні свят пропонуємо психологічний тест, який стане ключем до розуміння рис вашого характеру і поведінки серед близьких і друзів.