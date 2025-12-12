Королева Камілла подала специфічну страву дітям на святі в Кларенс-гаусі: який вона мала вигляд

Королева Камілла / © Associated Press

Королева запросила тяжкохворих дітей, які перебувають під опікою благодійних організацій Helen & Douglas House і Road Dahl’s Marvellous Children’s Charity, покровителькою яких є Її Величність, прикрашати ялинку.

Після того, як усі зголодніли, Камілла пригостила своїх гостей святковими стравами і подала сосиски, картопляне пюре та горошок, виклавши їх у формі усміхненого обличчя, і ходила навколо, тримаючи в руках соусник.

Страва вийшла хоч і кумедною і дітям, вірогідно, сподобалася, але це мало не дуже апетитний вигляд.

