Суспільство
38
1 хв

Королева Камілла подала специфічну страву дітям на святі в Кларенс-гаусі: який вона мала вигляд

Королева Камілла щороку запрошує дітей до Кларенс-гауса — їхньої із королем Чарльзом резиденції для того, щоб прикрасити святкове зелене дерево.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Associated Press

Королева запросила тяжкохворих дітей, які перебувають під опікою благодійних організацій Helen & Douglas House і Road Dahl’s Marvellous Children’s Charity, покровителькою яких є Її Величність, прикрашати ялинку.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Після того, як усі зголодніли, Камілла пригостила своїх гостей святковими стравами і подала сосиски, картопляне пюре та горошок, виклавши їх у формі усміхненого обличчя, і ходила навколо, тримаючи в руках соусник.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Страва вийшла хоч і кумедною і дітям, вірогідно, сподобалася, але це мало не дуже апетитний вигляд.

Пригощання від королеви Камілли / © Getty Images

Пригощання від королеви Камілли / © Getty Images

