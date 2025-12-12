ТСН у соціальних мережах

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 13 грудня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 13 грудня?

Місяць розповідає

Нинішній день — час змін, не найкомфортніший для психіки людини, але, тим не менш, необхідний, коли потрібно відмовлятися від усього, що віджило свій вік і більше не приносить ні користі, ні задоволення — від роботи до особистих стосунків — на користь нового і перспективного.

Місяць рекомендує

У разі неадекватної поведінки близьких людей, до того, що відбувається, треба ставитися з розумінням: інших родичів у нас однаково не буде, а ці, любі нами, доволі швидко заспокояться. Почувши неприємні чутки — або плітку — про себе, треба замислитися, навіщо нам їх передали, — в чому полягає інтерес людини, яка хоче будь-якими доступними способами вивести нас із себе.

Місяць застерігає

Не варто дзеркально реагувати на агресію, з якою ми можемо зіткнутися в цей час, краще приголомшити недоброзичливця своїм спокоєм, не звернувши на провокацію жодної уваги.

