- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 134
- Час на прочитання
- 2 хв
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 13 грудня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 13 грудня?
Місяць розповідає
Нинішній день — час змін, не найкомфортніший для психіки людини, але, тим не менш, необхідний, коли потрібно відмовлятися від усього, що віджило свій вік і більше не приносить ні користі, ні задоволення — від роботи до особистих стосунків — на користь нового і перспективного.
Місяць рекомендує
У разі неадекватної поведінки близьких людей, до того, що відбувається, треба ставитися з розумінням: інших родичів у нас однаково не буде, а ці, любі нами, доволі швидко заспокояться. Почувши неприємні чутки — або плітку — про себе, треба замислитися, навіщо нам їх передали, — в чому полягає інтерес людини, яка хоче будь-якими доступними способами вивести нас із себе.
Місяць застерігає
Не варто дзеркально реагувати на агресію, з якою ми можемо зіткнутися в цей час, краще приголомшити недоброзичливця своїм спокоєм, не звернувши на провокацію жодної уваги.
Читайте також:
Рік Червоного Вогняного Коня — яким буде 2026-й і як він змінить наше життя
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 8 до 14 грудня
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 8–14 грудня
Місячний гороскоп на 8–14 грудня: що рекомендується робити кожного дня тижня