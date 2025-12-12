- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 37
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 13 декабря
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 13 декабря?
Луна рассказывает
Нынешний день — время перемен, не самое комфортное для психики человека, но, тем не менее, необходимое, когда нужно отказываться от всего, что отжило свой век и больше не приносит ни пользы, ни удовольствия — от работы до личных отношений — на новое и перспективное.
Луна рекомендует
В случае неадекватного поведения близких людей, к происходящему нужно относиться с пониманием: других родственников у нас все равно не будет, а эти, любимые нами, довольно быстро успокоятся. Услышав неприятный слух — или сплетню — о себе, нужно задуматься, зачем нам ее передали — в чем состоит интерес человека, который хочет любыми доступными способами вывести нас из себя.
Луна предостерегает
Не стоит зеркально реагировать на агрессию, с которой мы можем столкнуться в это время, лучше огорошить недоброжелателя своим спокойствием, не обратив на провокацию никакого внимания.
