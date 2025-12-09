Какой праздник 10 декабря 2025 года / © ТСН

10 декабря 2025 года — среда. 1385-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

10 декабря по церковному календарю День памяти Мучеников Мины, Ермогена и Евграфа / © Pixabay

10 декабря по церковному календарю День памяти Мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. Это событие по восточнохристианской традиции, связанное с тремя святыми, пострадавшими за веру во Христа в эпоху ранних гонений на христиан. Мина был военачальником в Константинополе и отличался справедливостью и честностью. Ермоген — выдающийся представитель городской администрации и человек образованный. Евграф был другом и последователем Ермогена.

10 декабря в Украине и мире празднуют Всемирный день футбола / © unsplash.com

Завтра, 10 декабря, в Украине и мире празднуют Всемирный день футбола. Этот праздник был основан, чтобы почтить универсальную силу футбола как спорта, объединяющего людей всех возрастов, национальностей и культур. Идея Всемирного дня футбола связана со стремлением подчеркнуть роль спорта в формировании дружбы, взаимоуважения и здорового образа жизни. Праздник напоминает, что футбол не только профессиональная игра, но и инструмент социального взаимодействия, воспитания командного духа и развития молодежи.

10 Декабря День прав человека / © Pixabay

Также 10 декабря День прав человека. Именно 10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека — документ, определивший базовые права и свободы человека. День прав человека призван напомнить о равенстве всех людей и о важности защиты их свобод.

10 декабря Международный день защиты прав животных / © Pixabay

А еще 10 декабря Международный день защиты прав животных. Идея этого дня возникла на волне роста международного движения за права животных и защиты их от насилия. День совпадает с Днем прав человека, чтобы подчеркнуть, что уважение к жизни и благополучию существ — важная составляющая цивилизованного общества.

10 декабря празднуют День десятичной системы Дьюи / © Pixabay

10 декабря празднуют День десятичной системы Дьюи. Именно в этот день родился Мелвилл Дьюи (10 декабря 1851 года). Цель праздника — почтить его вклад в библиотечное дело — создание классификационной системы, которая позволяет удобно организовывать знания и делает библиотеки эффективными. ДКД — это библиотечная система классификации, разработанная Дьюи. Впервые опубликована в 1876 году.

10 декабря День пива Lager / © Pixabay

Также 10 декабря День пива Lager. Хотя праздник начат в США, со временем он приобрел внимание и за пределами страны. “Lager” — это тип пива, которое ферментируют и созревают при низких температурах, в отличие от елей, которые ферментируются при теплой температуре. Благодаря холодной ферментации и выдержке (lagering), пиво приобретает “чистый”, легкий, освежающий вкус и меньшую горечь. Существует много разновидностей лагерей — от светлых и легких до более темных, солодовых.