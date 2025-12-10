- Дата публикации
Магнитная буря 10 декабря: чего ожидать от солнечной активности
Солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.
В среду, 10 декабря, магнитная буря продолжает держаться на высоком уровне. Солнечная активность мощна, что соответствует К-индексу 5.3.
Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.
Активные регионы на юго-западе и северо-западе повлекли за собой многочисленные солнечные вспышки за последние 24 часа. Связанные с ними корональные взрывы не обладают значительными компонентами, направленными на Землю, однако нельзя полностью исключить их молниеносное воздействие. Поэтому в течение нескольких дней ожидается повышенная геомагнитная обстановка.
Все прогнозы ученых – предварительные. Солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.
Медики отмечают, что ослабить влияние магнитной бури на организм вполне возможно. В частности, по возможности, следует нормализовать сон, сбалансировать водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя и частого употребления кофе.
