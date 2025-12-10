ТСН в социальных сетях

276
1 мин

Замаскироваться не удалось: папарацци подловили Викторию Бекхэм на улицах Нью-Йорка

Дизайнер и бывшая участница британской группы Spice Girls решила спрятаться от фотографов под воротником пальто и очками.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Виктория Бекхэм попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Знаменитость хотела меньше привлекать к себе внимания, поэтому решила слегка замаскироваться.

На дизайнере было стильное пальто графитового цвета с большими накладными карманами, поясом на талии и высоким воротником-стойкой, который прикрывал половину ее лица. А еще она надела массивные черные солнцезащитные очки.

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Лук Виктория дополнила черными брюками-палаццо и темно-синей сумкой Hermès Birkin.

Напомним, Виктория Бекхэм украсила елку к Рождеству и рассмешила реакцией мужа Дэвида Бекхэма на это.

