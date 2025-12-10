Практичный выбор: стало известно, какую елку ставят дома Кейт и Уильям Уэльские

Принцесса Кейт / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Члены королевской семьи всегда щедро украшают свои дома, и на государственном банкете в честь президента Германии 3 декабря мы смогли увидеть великолепную рождественскую елку, выставленную в Виндзорском замке. Принц и принцесса Уэльская также поделились фотографией, на которой они стоят перед более скромной елкой.

В 2019 году Кейт посетила ферму Peterley Manor Farm и помогла детям выбрать рождественскую елку. После этого владелец фермы Роджер Брилл рассказал СМИ о том, какую елку Кейт и Уильям ставят у себя дома.

«Она сказала, что теперь у них есть пихта Нордмана, у которой не опадают иголки», — цитирует его слова womanandhome.com.

«Пихта Нордмана — один из самых популярных и продаваемых сортов рождественских елок», — ранее рассказывала журналу woman&home Эми Стаббс, менеджер по проектам и развитию British Garden Centres. «У нее симметричная форма, равномерно расположенные ветви, мягкая, блестящая, темно-зеленая листва и отличная фиксация иголок, что делает ее идеальным выбором для семей с детьми и домашними животными».

Как мы знаем, у принца и принцессы Уэльских есть очаровательный черный кокер-спаниель Орла, а не так давно появились еще и щенки, которых Орла привела. Так что выбор такой елки очевидно очень практичен.

