Как украсить рождественскую елку по-королевски: интересные идеи
Красиво украшенная рождественская елка задает тон праздничному сезону.
Для многих выбор украшений — семейная традиция, возможность собраться вместе и насладиться простыми радостями. А для кого-то это возможность переключиться на что-то прекрасное в наше непростое время. Взять на заметку можно и королевские традиции.
Британский дизайнер интерьеров Уинни Уильямс рассказала Daily Mail, как украсить елку по-королевски.
«Если вы хотите, чтобы ваша елка выглядела так, будто она украшает залы дворца, все начинается с выбора материалов и украшений, которые кажутся вневременными», — говорит эксперт. «Представьте бархатную ленту, блеск вместо мишурного блеска и винтажные елочные шары, которые вы собирали годами. Есть что-то удивительно королевское в рождественском замысле, который кажется продуманным, собранным и наполненным личной историей».
Украшение рождественских елок стало популярным в Викторианскую эпоху. Ее легко повторить и сегодня с помощью винтажных елочных шаров, а также бархатных бантов, которые нынче в моде и не только в одежде.
Напомним, ранее мы показывали, как уже украсили к Рождеству Виндзорский замок, а также шотландскую резиденцию короля Чарльза.