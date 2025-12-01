Как украсить рождественскую елку по-королевски: интересные идеи

Украшение елки в Холирудском дворце в Шотландии / © Getty Images

Для многих выбор украшений — семейная традиция, возможность собраться вместе и насладиться простыми радостями. А для кого-то это возможность переключиться на что-то прекрасное в наше непростое время. Взять на заметку можно и королевские традиции.

Британский дизайнер интерьеров Уинни Уильямс рассказала Daily Mail, как украсить елку по-королевски.

Украшение елки в Виндзорском замке / © Getty Images

«Если вы хотите, чтобы ваша елка выглядела так, будто она украшает залы дворца, все начинается с выбора материалов и украшений, которые кажутся вневременными», — говорит эксперт. «Представьте бархатную ленту, блеск вместо мишурного блеска и винтажные елочные шары, которые вы собирали годами. Есть что-то удивительно королевское в рождественском замысле, который кажется продуманным, собранным и наполненным личной историей».

Украшение рождественских елок стало популярным в Викторианскую эпоху. Ее легко повторить и сегодня с помощью винтажных елочных шаров, а также бархатных бантов, которые нынче в моде и не только в одежде.

Украшение елки в Холирудском дворце в Шотландии / © Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как уже украсили к Рождеству Виндзорский замок, а также шотландскую резиденцию короля Чарльза.