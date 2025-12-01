Неутомимая женщина: 92-летняя актриса Джоан Коллинз вышла в свет

Джоан Коллинз / © Getty Images

Джоан Коллинз посетила премьеру мюзикла «Паддингтон» в Лондоне и позировала фотографам на красной дорожке. Британская актриса обожает эффектные образы и яркий макияж, поэтому не отказалась от этого, хотя ее лук и был довольно обыденным.

Коллинз надела в театр короткую белоснежную шубу, которую дополнила объемной шапкой такого же дизайна. Также Джоан была одета в сапоги черного цвета, в которые заправила черные штаны, надела перчатки и гламурные серьги. Ее макияж был ярким и выразительным благодаря малиновой помаде на губах.

Джоан Коллинз / © Getty Images

В последнее время звезда часто появляется на публике и демонстрирует гламурные вечерние образы. Например, на прошлой неделе она вышла в свет в изумрудном платье-кейпе, дополнив его драгоценностями.

