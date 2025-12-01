- Дата публикации
Смертельные наводнения накрыли Азию: более тысячи погибших — и это еще не все
Больше всего пострадала Индонезия — там более 400 погибших. Власти говорят, что количество жертв может быть значительно большим.
Более тысячи человек погибли в результате тропических циклонов в Азии. Среди наиболее пострадавших от тропических циклонов с сильными ливнями стран оказались Индонезия и Шри-Ланка.
Об этом пишет Bloomberg.
Три тропических циклона, совпавшие с северо-восточным муссоном, который обычно приносит сильные ливни в Юго-Восточную Азию в это время года, повлекли за собой значительные разрушения в регионе.
На индонезийском острове Суматра интенсивная штормовая деятельность привела к гибели не менее 442 человек и исчезновению без вести еще 402, а в Таиланде число погибших составляет 169 человек.
В Индонезии перекрыты дороги и повреждены коммуникационные сети, что затрудняет спасательные и гуманитарные работы.
На Шри-Ланке количество жертв сильных наводнений резко возросло в воскресенье, почти удвоившись — до 334 погибших. Еще 370 человек считаются пропавшими без вести.
Циклон Ditwah в понедельник также доставит сильные дожди в некоторые районы южной Индии.
Напомним, мощный шторм Клаудия вызвал экстремальные погодные условия в Португалии, в части Испании, Ирландии и Великобритании. В результате непогоды погибли три человека, десятки получили ранения.