Азию охватили наводнения / © Associated Press

Более тысячи человек погибли в результате тропических циклонов в Азии. Среди наиболее пострадавших от тропических циклонов с сильными ливнями стран оказались Индонезия и Шри-Ланка.

Об этом пишет Bloomberg.

Три тропических циклона, совпавшие с северо-восточным муссоном, который обычно приносит сильные ливни в Юго-Восточную Азию в это время года, повлекли за собой значительные разрушения в регионе.

На индонезийском острове Суматра интенсивная штормовая деятельность привела к гибели не менее 442 человек и исчезновению без вести еще 402, а в Таиланде число погибших составляет 169 человек.

Непогода в Индонезии / © Associated Press

В Индонезии перекрыты дороги и повреждены коммуникационные сети, что затрудняет спасательные и гуманитарные работы.

На Шри-Ланке количество жертв сильных наводнений резко возросло в воскресенье, почти удвоившись — до 334 погибших. Еще 370 человек считаются пропавшими без вести.

Циклон Ditwah в понедельник также доставит сильные дожди в некоторые районы южной Индии.

Напомним, мощный шторм Клаудия вызвал экстремальные погодные условия в Португалии, в части Испании, Ирландии и Великобритании. В результате непогоды погибли три человека, десятки получили ранения.