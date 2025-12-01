- Дата публикации
Фото с переговоров спровоцировало панику в соцсетях: Кислица был вынужден успокаивать украинцев
После переговоров делегаций Украины и США в Майами в соцсетях поднялась волна беспокойства из-за "озабоченного" выражения лица заместителя главы МИД Сергея Кислицы на фото. Кислица отреагировала на слухи.
Состоявшиеся в Майами (Флорида) переговоры украинской и американской делегаций по мирному урегулированию вызвали бурное обсуждение в социальных сетях из-за выражения лица украинских политиков. Многие пользователи выразили обеспокоенность из-за "расстроенного" вида заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы на одном из кадров.
Сам Кислица прокомментировал ситуацию, призвав украинцев не паниковать:
"Поскольку многие выразили такой интерес и беспокойство по поводу наших выражений лиц - не волнуйтесь! Сохраняйте спокойствие и оставайтесь украинцами, как мы с Ольгой Стефанишиной", - написал Сергей Кислица, реагируя на обсуждение.
Обсуждение разгорелось после того, как в сети распространилась фотография, где Кислица, по мнению комментаторов, выглядел "как в воду опущен". Это породило слухи о том, что американская сторона, возможно, объявила украинцам о неприятном решении.
В соцсетях отмечали, что "речь тела на фотке говорит о другом" и что "Андрею Кислице не просто было сдерживать эмоции".
Несмотря на волнение в соцсетях, официальная оценка переговоров с украинской стороны была положительной.
Рустем Умеров доложил Президенту Владимиру Зеленскому о "существенном продвижении" в продвижении "достойного мира" и сближении позиций с американской стороной. Он подтвердил, что ключевые цели Украины (безопасность, суверенитет и надежный мир) остаются прежними.
Владимир Зеленский также назвал переговоры конструктивными, отметив, что обсуждались "основные параметры диалога".
Президент США Дональд Трамп, комментируя встречу, выразил оптимизм по мирному урегулированию. Он считает, что есть "хороший шанс" заключить мирное соглашение. В то же время президент США отметил, что у Украины есть ”сложные проблемы”, в частности коррупция.