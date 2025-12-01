Зеленский и Умеров срочно встречаются в Париже после переговоров в США – Axios раскрыло подробности

Владимир Зеленский и Рустем Умеров / © Владимир Зеленский

Ожидается, что секретарь СНБО Рустем Умеров встретится с президентом Владимиром Зеленским в Париже уже в понедельник, 1 декабря, чтобы предоставить подробный отчет о пятичасовой встрече.

Об этом сообщает издание Axios.

По сообщениям украинских чиновников, говоривших с Axios, переговоры с США были "сложными" и "напряженными", хотя и продуктивными.

Ключевым моментом обсуждения стало определение фактической границы с Россией в рамках потенциального мирного соглашения. Этот вопрос вместе со статусом Донбасса и членством Украины в НАТО остается главной проблемой в переговорном процессе.

Финальный текст мирного соглашения между Украиной и Россией еще не согласен, но переговоры Киева с США 30 ноября стали шагом вперед. Американская сторона подтвердила готовность предоставить Украине гарантии безопасности.

Париж как площадка для координации

Встреча Зеленского и Умерова состоится во время визита президента Украины в столицу Франции. В Париже Зеленский также встретится с президентом страны Эммануэлем Макроном.

Официальное коммюнике о визите отмечает, что лидеры "обменяются мнениями относительно условий справедливого и устойчивого мира, продолжения дискуссий в Женеве, американского плана тесной координации с нашими европейскими партнерами".