СМИ узнали, что стало главным вопросом "напряженных" переговоров США и Украины

Переговоры в Майами / © Фото из социальных сетей

Состоявшиеся в воскресенье пятичасовые переговоры между делегациями США и Украины были "сложными и напряженными", но продуктивными, главной темой которых стало определение фактической границы с Россией в рамках потенциального мирного соглашения.

По данным украинских чиновников, общавшихся с Axios, США выступают за то, чтобы Украина пошла на болезненные и политически взрывоопасные территориальные уступки, чтобы склонить Кремль к миру.

Ситуация на переговорах была настолько острой, что после часа дискуссий в расширенном составе количество участников сократилось до трех официальных лиц с каждой стороны.

Как сообщили источники, после этого практически единственным обсуждаемым вопросом оставалась линия территориального контроля.

Требование Путина и дальнейшие шаги

Давление США на украинскую сторону по поводу уступки территориям происходит на фоне ультимативной позиции России. Ожидается, что президент РФ Владимир Путин, который должен встретиться с посланником Трампа Виткоффом во вторник, настаивает, что Россия не остановится до тех пор, пока не возьмет под контроль весь регион Донбасс.

После завершения переговоров с американской командой Рустем Умеров провел еще одну встречу с Виткоффом с глазу на глаз. Затем Умеров связался с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы проинформировать его о деталях хода переговоров.