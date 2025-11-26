Михаил Подоляк / © Associated Press

Украина заинтересована найти тот конструкт, который позволит остановить активные боевые действия.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Для нас важно разделять официальные документы и происходящее вокруг них. Есть позиция администрации США по „мирному плану“, которую мы обсуждаем на нескольких площадках с американцами и европейцами. Речь идет о попытке создать реалистический механизм прекращения войны: гарантии безопасности, роль союзников, последствия для России в случае повторной агрессии. Это сложная и хрупкая дискуссия, в которой каждое слово на вес золота», — отметил он.

«Самые чувствительные вопросы — территории, численность войска, альянсные возможности — требуют разговора на самом высоком уровне между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Президент Украины в любой момент готов быть на такой встрече. Понятно, что без личного разговора президентов корректно ответить на самые чувствительные вопросы невозможно. Также понятно, что РФ пока не демонстрирует желание заканчивать войну», — добавил он.

Напомним, издание Bloomberg сообщило, что Уиткофф консультировал российских советников Путина. Об этом стало известно из состоявшейся в октябре стенограммы разговора политиков. Американское чиновник советовал Кремлю, как с помощью лести предложить президенту США Дональду Трампу «мирный план» по Украине. Этот разговор предшествовал появлению скандального «мирного плана Трампа» из 28 пунктов.

После этого Путин и Трамп провели двухчасовой разговор, который оба назвали продуктивным. Российский диктатор действительно поздравил американского лидера с достижением соглашения о перемирии в Газе и нахвалил его усилия как «президента мира» — именно так, как советовал Ушакову Уиткофф.

Издание The Telegraph написало, что утечка телефонного разговора между Уиткоффом и Ушаковым разоблачила неловкие попытки американца «тренировать» Кремль, как обращаться с Трампом. Несмотря на предыдущий успех спецпредставителя президента США в Газе, его недостаточная дипломатическая подготовка стала очевидной.