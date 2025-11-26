Украина в ловушке?: Дрисколл предупредил о сложной ситуации на фронте

Министр армии США Дэн Дрисколл / © Associated Press

Министр армии США Дэн Дрисколл во время передачи первоначального мирного плана украинскому руководству якобы предупредил об ограниченных возможностях США и НАТО улучшить сложную ситуацию украинских войск на фронте.

Об этом сообщает New York Post со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Дрисколл сказал украинской стороне:

"Смотрите, это реальность ситуации. Украина сейчас находится в невыгодном положении. Соединенные Штаты и НАТО имеют ограниченные возможности изменить невыгодное положение на поле боя, и нынешний курс не устойчив. Поэтому придется пойти на жесткие уступки".

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что последние попытки администрации Трампа реализовать мирный план могут поставить страну перед сложным выбором: либо потерять достоинство, либо рисковать потерять ключевого партнера. В то же время украинское правительство отметило, что может рассмотреть уточненные пункты мирного соглашения, полное содержание которых пока не обнародовано.

Напомним, ранее американский новостной телевизионный канал со ссылкой на собственные источники заявило, что во время визита в Киев Дрисколл предупредил украинских чиновников о "неизбежном поражении". По его словам, якобы Украина столкнулась с трудным положением на поле боя, а РФ может воевать "бесконечно долго".

В Вашингтоне отреагировали на информацию СМИ.

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг материал телеканала и назвал его ложным. Мол, речь идет о фейковых новостях о якобы расколе в администрации Белого дома.