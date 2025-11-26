В светло-голубом твидовом жакете и любимых украшениях: Урсула фон дер Ляйен на саммите в Южной Африке

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приняла участие в саммите лидеров G20 в Йоханнесбурге.

Политик шла по красной дорожке в деловом образе. На ней был светло-голубой твидовый жакет, который она сочетала с классическими черными брюками и черными плотными носками. Обута она была в черные кожаные туфли с металлическими пряжками и на устойчивых каблуках.

Из украшений Урсула использовала любимые серьги-гвоздики с черными камнями и жемчужное ожерелье. Она сделала укладку с прикорневым объемом и макияж с розовой помадой.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен в красном жакете и бежевой блузке появилась в штаб-квартире ЕС в Брюсселе.