В светло-голубом твидовом жакете и любимых украшениях: Урсула фон дер Ляйен на саммите в Южной Африке
Глава Еврокомиссии пополнила гардероб новой красивой вещью.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приняла участие в саммите лидеров G20 в Йоханнесбурге.
Политик шла по красной дорожке в деловом образе. На ней был светло-голубой твидовый жакет, который она сочетала с классическими черными брюками и черными плотными носками. Обута она была в черные кожаные туфли с металлическими пряжками и на устойчивых каблуках.
Из украшений Урсула использовала любимые серьги-гвоздики с черными камнями и жемчужное ожерелье. Она сделала укладку с прикорневым объемом и макияж с розовой помадой.
Напомним, Урсула фон дер Ляйен в красном жакете и бежевой блузке появилась в штаб-квартире ЕС в Брюсселе.