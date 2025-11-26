Королева Летиция в ярком платье и король Филипп VI приветствовали в Мадриде президента Германии и первую леди

Франк-Вальтер Штайнмайер и первая леди Эльке Бюденбендер с королем Филиппом VI и королевой Летицией / © Getty Images

Почетных гостей в Королевском дворце в Мадриде встречал король Испании Филипп VI и его жена королева Летиция.

Королева облачилась в красное ассиметричное платье миди от The 2nd Skin Co, стоимостью 1200 евро, а поверх него набросила свое любимое черное пальто от Carolina Herrera. В качестве обуви Летиция подобрала темно-красные кожаные туфли на каблуках от Magrit — одном из ее самых любимых обувных брендов.

Волосы Летиции были распущены и уложены внизу красивыми локонами, макияж на лице в теплых оттенках. В ушах были серьги-висюльки и любимое кольцо Coreterno на пальце. Также королева приколола к пальто меховой воротник.

Король Филипп VI, как и его гость президент Франк-Вальтер Штайнмайер выбрали темно-синие костюмы для встречи, а первая леди появилась на мероприятии в нюдовом пальто, под которым виднелось такое же платье и обула черные туфли на устойчивых каблуках.

Эльке Бюденбендер и королева Летиция / © Getty Images

Очевидно вечером нас ожидает государственный банкет и выход королевы Летиции в тиаре.