Без штанов и на огромных платформах: Кейт Бекинсейл шокировала образом и странной историей

Кейт Бекинсейл / © Getty Images

Актриса Кейт Бекинсейл довольно сильно удивила, когда ее сфотографировали на улице по пути на шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» в понедельник вечером. Одета она была экстравагантно, поскольку отказалась от штанов в пользу красного трикотажного боди со стразами, которое носила в сочетании с капроновыми колготками и черными ботинками Current Mood на невероятно высокой платформе и с шипами и застежками.

Также в образе Бекинсейл была длинная коричневая шуба, голову она украсила несколькими довольно большими бантами, а также надела массивные золотые серьги и сделала очень яркий макияж.

Но вот для эфира актриса переоделась в гламурное платье и сменила обувь. На Кейт было шимерное фиолетовое платье с розами на лифе, а также серебристые босоножки.

Волосы актрисы по-прежнему украшал бант, но только один и черный.

Также некоторые вещи, которые она рассказала в интервью очень шокировали зрителей, ведь по словам Кейт, бойфренд ее дочери «снес два яйца за неделю».

Конечно же, это была шутка.