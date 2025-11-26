Королева Летиція в яскравій сукні і король Філіп VI вітали в Мадриді президента Німеччини і першу леді

Франк-Вальтер Штайнмайєр і перша леді Ельке Бюденбендер з королем Філіпом VI і королевою Летицією / © Getty Images

Почесних гостей у Королівському палаці в Мадриді зустрічав король Іспанії Філіпп VI та його дружина королева Летиція.

Королева одягла червону асиметричну сукню міді від The 2nd Skin Co, вартістю 1200 євро, а поверх нього неї своє улюблене чорне пальто від Carolina Herrera. Як взуття Летиція підібрала темно-червоні шкіряні туфлі на підборах від Magrit — одного зі своїх найулюбленіших взуттєвих брендів.

Франк-Вальтер Штайнмаєр і перша леді Ельке Бюденбендер з королем Філіпом VI і королевою Летицією / © Getty Images

Волосся Летиції було розпущене і укладене внизу красивими локонами, а макіяж на обличчі в теплих відтінках. У вухах були сережки-вісячки та улюблена каблучка Coreterno на пальці. Також королева приколола до пальта хутряний комір.

Король Філіп VI, як і його гість, президент Франк-Вальтер Штайнмаєр обрали темно-сині костюми для зустрічі, а перша леді з’явилася на заході в нюдовому пальті, під яким виднілася така сама сукня і взула чорні туфлі на стійких підборах.

Ельке Бюденбендер і королева Летиція / © Getty Images

Очевидно ввечері на нас чекає державний бенкет і вихід королеви Летиції в тіарі.