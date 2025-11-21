Принцеса Леонор і королева Летиція / © Getty Images

Принцеса Леонор перервала навчання у Військовій академії Сан-Гав’єра, третій та останній етап своєї військової освіти, щоб супроводжувати батьків та свою бабусю — королеву Софію, якій король вручив ланцюг ордена Золотого руна на цьому офіційному заході.

Королева Софія, принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Спадкоємиця престолу обрала для виходу штанний костюм бордового відтінку, під який одягла чорний топ і взула чорні туфлі з лакованої шкіри на невисоких підборах. Леонор розпустила волосся і зробила легкий макіяж, що підкреслює її натуральну красу.

Принцеса Леонор і королева Летиція / © Getty Images

Фотографи заскочили милий момент, коли принцеса поклала долоню на спину своєї матері королеви Летиції, коли вони заходили до однієї із залів палацу, таким чином продемонструвавши жест підтримки. Цей жест, до речі, часто використовують принц і принцеса Уельські по відношенню одне до одного на публіці, він також говорить про те, що вони як пара завжди підтримують одне одного, де б не перебували.

