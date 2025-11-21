- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 83
- Время на прочтение
- 1 мин
Принцесса Леонор сделала любимый жест принца и принцессы Уэльских в адрес своей матери — королевы Летиции
Король Испании Филипп VI, королева Летиция и их дочери — принцесса Леонор и инфанта София посетили прием, состоявшийся после церемонии вручения ордена Золотого руна (Tosion de Oro) в Королевском дворце в Мадриде.
Принцесса Леонор прервала обучение в Военной академии Сан-Хавьера, третий и последний этап своего военного образования, чтобы сопровождать родителей и свою бабушку — королеву Софию, которой король вручил цепь ордена Золотого руна — на этом официальном мероприятии.
Наследница престола выбрала строгий брючный костюм бордового оттенка, под который надела черный топ и обула черные туфли из лаковой кожи на невысоких каблуках. Леонор распустила волосы и сделала легкий макияж, подчеркивающий ее натуральную красоту.
Фотографы запечатлели милый момент, в который принцесса положила ладонь на спину своей матери королевы Летиции, когда они заходили в один из залов дворца, таким образом продемонстрировав жест поддержки. Этот жест, к слову, часто используют принц и принцесса Уэльские по отношению друг к другу на публике, он тоже говорит о том, что они, как пара всегда поддерживают друг друга, где бы не находились.