Кайлі Дженнер блиснула пишними формами в сріблястому бікіні

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

28-річна Кайлі Дженнер - учасниця відомого реаліті-шоу та успішна бізнесвумен — влаштувала фотосесію у себе на терасі та показала результат в Instagram.

Дівчина позувала в сріблястому бікіні на тонких зав’язках, яке ефектно підкреслило її пишні форми. Судячи з коментарів під публікацією, автором знімків виступила старша сестра Кайлі — 41-річна Глое Кардашян.

«Це була ідеальна неділя», — підписала фото Дженнер.

Зазначимо, Кайлі Дженнер розпочала свою кар’єру в шоу-бізнесі 2007 року — тоді їй було лише 10 років, і разом із сестрами вона виросла перед камерами в шоу Keeping Up with the Kardashians. Проте вже в підлітковому віці вона стала окремою зіркою, незалежною від сестер, і з великою армією прихильників. Наприкінці 2015 року заснувала свій бренд косметики Kylie Cosmetics, що приніс їй мільйони доларів. Також Кайлі є однією з найвпливовіших блогерок в Instagram — її публікації там стабільно входять до топу найпопулярніших у світі.

Раніше, нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала у вінтажному бікіні за 10 тисяч доларів. Як виявилося, у ньому 1995 року виходила на подіум супермодель 90-х — Клаудія Шиффер.