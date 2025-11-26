Штори будуть ідеально рівними без прасування: ось що треба додати під час прання

Що додати під час прання, щоб штори не мали складок / © pixabay.com

Реклама

Прасування штор може стати справжнім випробуванням — багато тканини, незручна форма й ризик зіпсувати ніжний матеріал. Але є гарна новина: прасувати їх необов’язково. Є один простий прийом, який дозволяє отримати ідеально рівні штори одразу після прання, без зайвих зусиль і витрати часу.

Як зробити штори рівними без прасування

Щоб штори після прання були ідеально рівними і без складок, достатньо додати до пральної машини звичайний кондиціонер для білизни або оцет, залежно від типу тканини.

Кондиціонер для білизни. Кондиціонер пом’якшує волокна й знімає статичну напругу, завдяки чому тканина розгладжується під власною вагою. Як використовувати? Додайте стандартну порцію кондиціонера в спеціальний відсік. Виперіть штори на делікатному режимі. Повісьте їх вологими, вони вирівняються самі. Такий метод прання підходить для штор із льону з домішками, жаккарду, синтетики, органзи.

Оцет. Якщо штори з легкої тканини або ви боїтеся, що кондиціонер залишить слід, використовуйте білий столовий оцет. Він працює як натуральний пом’якшувач і прибирає складки. Додайте пів склянки оцту у відсік для кондиціонера, виберіть режим «делікатне прання». Повісьте штори одразу після прання. Переваги такого методу: нівелює запахи, розгладжує тканину, не залишає слідів. Головне правило такого прання: не віджимати занадто сильно. Щоб штори були рівними, режим віджимання має бути до 600 обертів. Так тканина залишиться трохи вологою та випрямиться під власною вагою.

Як правильно сушити штори, щоб були рівними

Вішайте штори одразу, не складаючи.

Розправте руками верхню частину.

Дайте тканині висохнути природним шляхом.

Через 2-3 години побачите, як вони стають ідеально рівними без жодних зусиль з вашого боку.