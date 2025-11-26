- Дата публикации
Шторы будут идеально ровными без глажки: вот что нужно добавить во время стирки
Больше не нужно тратить часы на глажку огромных полотен. Достаточно добавить во время стирки правильное средство, тогда ткань выровняется сама.
Глажка штор может стать настоящим испытанием — много ткани, неудобная форма и риск испортить нежный материал. Но есть хорошая новость: гладить их необязательно. Есть один простой прием, позволяющий получить идеально ровные шторы сразу после стирки, без лишних усилий и затрат времени.
Как сделать шторы ровными без глажки
Чтобы шторы были идеально ровными и без складок, достаточно добавить в стиральную машинку обычный кондиционер для белья или уксус, в зависимости от типа ткани.
Кондиционер для белья. Кондиционер смягчает волокна и снимает статическое напряжение, благодаря чему ткань разглаживается под собственным весом. Как использовать? Залейте стандартную порцию кондиционера в специальный отсек. Выстирайте шторы на деликатном режиме. Повесьте их влажными, они выровняются сами. Такой метод стирки подходит для штор из льна с примесями, жаккарда, синтетики, органзы.
Уксус. Если шторы из легкой ткани или вы боитесь, что кондиционер оставит след, используйте белый уксус. Он работает как натуральный смягчитель и убирает складки. Добавьте пол стакана уксуса в отсек для кондиционера, выберите режим «деликатной стирки». Повесьте шторы сразу после стирки. Преимущества такого способа: нивелирует запахи, разглаживает ткань, не оставляет следов. Главное правило такой стирки: не отжимать слишком сильно. Чтобы шторы были ровными, режим отжима должен быть до 600 оборотов. Так ткань останется немного влажной и выпрямится под собственным весом.
Как правильно сушить шторы, чтобы были ровными
Вешайте шторы сразу, не складывая.
Расправьте руками верхнюю часть.
Дайте ткани высохнуть естественным путём.
Через 2-3 часа увидите, как они становятся идеально равными без всяких усилий с вашей стороны.