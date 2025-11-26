Шторы будут идеально ровными без глажки: вот что нужно добавить во время стирки

Что добавить во время стирки, чтобы шторы не имели складок / © pixabay.com

Глажка штор может стать настоящим испытанием — много ткани, неудобная форма и риск испортить нежный материал. Но есть хорошая новость: гладить их необязательно. Есть один простой прием, позволяющий получить идеально ровные шторы сразу после стирки, без лишних усилий и затрат времени.

Как сделать шторы ровными без глажки

Чтобы шторы были идеально ровными и без складок, достаточно добавить в стиральную машинку обычный кондиционер для белья или уксус, в зависимости от типа ткани.

Кондиционер для белья. Кондиционер смягчает волокна и снимает статическое напряжение, благодаря чему ткань разглаживается под собственным весом. Как использовать? Залейте стандартную порцию кондиционера в специальный отсек. Выстирайте шторы на деликатном режиме. Повесьте их влажными, они выровняются сами. Такой метод стирки подходит для штор из льна с примесями, жаккарда, синтетики, органзы.

Уксус. Если шторы из легкой ткани или вы боитесь, что кондиционер оставит след, используйте белый уксус. Он работает как натуральный смягчитель и убирает складки. Добавьте пол стакана уксуса в отсек для кондиционера, выберите режим «деликатной стирки». Повесьте шторы сразу после стирки. Преимущества такого способа: нивелирует запахи, разглаживает ткань, не оставляет следов. Главное правило такой стирки: не отжимать слишком сильно. Чтобы шторы были ровными, режим отжима должен быть до 600 оборотов. Так ткань останется немного влажной и выпрямится под собственным весом.

Как правильно сушить шторы, чтобы были ровными

Вешайте шторы сразу, не складывая.

Расправьте руками верхнюю часть.

Дайте ткани высохнуть естественным путём.

Через 2-3 часа увидите, как они становятся идеально равными без всяких усилий с вашей стороны.