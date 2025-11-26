Как почистить гранат за одну минуту без брызг сока и беспорядка на кухне: простой способ с ложкой

Как быстро почистить гранат / © www.freepik.com/free-photo

Многие избегают граната только потому, что его трудно чистить: сок брызжет, а руки становятся липкими. Однако существует простой трюк, благодаря которому чистка плода занимает всего минуту — и все вокруг остается чистым. Нужны только острый нож и обычная металлическая ложка.

Как быстро почистить гранат: пошаговая инструкция

Выберите качественный плод. Берите большой, тяжелый гранат с упругой суховатой кожурой. Он должен быть без вмятин и мягких участков, именно такие плоды самые сочные. Помойте и протрите. Тщательно промойте гранат под проточной водой, можно добавить щепотку соды, чтобы удалить пыль и загрязнение. После этого протрите бумажным полотенцем. Срежьте верхушку. Аккуратно отрежьте корону граната. На срезе будут видны белые мембраны, именно они делят зерна на сегменты. Сделайте надрезы по прожилкам. Сделайте неглубокие вертикальные надрезы вдоль каждой прожилки. Разрезать плод полностью не нужно. Поместите гранат в пакет. Поместите гранат в обычный целлофановый пакет и слегка раскройте его руками внутри, не отрывая сегменты полностью. Выбейте зерна ложкой. Постукивайте металлической ложкой по внешней стороне каждой дольки. Под вибрацией зерна легко отделяются и падают прямо в пакет чистые, целые и без брызг.

Теперь гранат можно легко добавлять в салаты, десерты или просто есть ложкой.