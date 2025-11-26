ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
80
Время на прочтение
1 мин

Успейте до конца ноября: одно действие и 15 минут, чтобы урожай был в 5 раз больше

Если урожайность яблонь и груш ежегодно вас не радует, предлагаем до конца ноября успеть провести на даче одну простую процедуру, которая позволит в пять раз повысить плодоношение сада.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как увеличить урожайность сада

Как увеличить урожайность сада / © unsplash.com

Вся манипуляция занимает всего 15 минут.

Речь идет об обрезке садовых деревьев. Очень важно успеть сделать его до конца ноября. Вот как правильно действовать:

  1. Удалите острым и чистым секатором сухие и больные ветки.

  2. Срежьте побеги, растущие внутрь кроны.

  3. Уберите волчки.

  4. Убедитесь, что все ветви направлены в стороны и наружу, к солнцу это важно для «дыхания» дерева.

  5. Уберите центральный побег, который тянется вверх выше всех.

Весной грамотно обрезанные яблони и груши, почувствовав свободу, пустят новые сильные побеги с цветочными почками, что позволит увеличить урожай яблок и груш в пять раз. Попробуйте сами — и убедитесь в результате.

Дата публикации
Количество просмотров
80
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie