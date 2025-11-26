Успейте до конца ноября: одно действие и 15 минут, чтобы урожай был в 5 раз больше

Как увеличить урожайность сада / © unsplash.com

Вся манипуляция занимает всего 15 минут.

Речь идет об обрезке садовых деревьев. Очень важно успеть сделать его до конца ноября. Вот как правильно действовать:

Удалите острым и чистым секатором сухие и больные ветки. Срежьте побеги, растущие внутрь кроны. Уберите волчки. Убедитесь, что все ветви направлены в стороны и наружу, к солнцу это важно для «дыхания» дерева. Уберите центральный побег, который тянется вверх выше всех.

Весной грамотно обрезанные яблони и груши, почувствовав свободу, пустят новые сильные побеги с цветочными почками, что позволит увеличить урожай яблок и груш в пять раз. Попробуйте сами — и убедитесь в результате.